Las palabras con las que Jesulín de Ubrique hunde a Belén Esteban: "Vi algo en ella que no había visto antes"

En uno de los momentos más tensos que atraviesa la relación entre Belén Esteban y María José Campanario, Jesulín de Ubrique ha desvelado a Bertin Osborne intimidades que nunca había compartido públicamente.

En 'El show de Bertín' que emite Canal Sur, el torero ha hablado de su familia. Y se ha emocionado muchísimo al hablar de su mujer. El diestro gaditano no ha podido contener las lágrimas.

"NUNCA LE PEDÍ LA MANO"

En un momento del programa, apareció una foto de la pareja. Y entonces Jesulín dijo visiblemente emocionado: «Hace 19 años de esta foto. La conocí en un restaurante junto a una amiga y las invité a que vinieran al campo. En un momento que la vi distraída, le dije: 'de esta cara nunca te vas a olvidar'. Nada más conocerla, el primer día...».

Entonces llegaba la confesión más esperada de la noche: «En 2001 tuve el accidente, pero ya vivíamos juntos, y en 2002 nos casamos. Llevamos ya 20 años, Bertín. No le pedí la mano nunca, fue más un 'vámonos que nos vamos', pero vi algo en ella que no había visto».

EL MENSAJE SIN PALABRAS A BELÉN

Esas últimas palabras, "vi algo en ella que nunca antes había visto" llevaban un mensaje implícito a la mujer con la que estuvo previamente a María José, y con la que incluso tiene una hija en común, Belén Esteban.

Estas palabras de Jesulín suenan como un desmentido a las insinuaciones que Belén Esteban ha hecho durante los últimos dias en el programa e Telecinco "Sálvame", donde la madrileña colabora. Para salir en defensa de su mujer, el diestro no necesitó referirse a Esteban ni tampoco hablar de la carta que María José escribió a la madre de Andrea Janeiro y ex pareja de Jesulín.

LOS DUROS MOMENTOS DE JESULIN

Ahora queda esperar si Belén Esteban finalmente cumple con su amenaza y denuncia a María José Campanario por la carta en la que la llama "boba", «lerda», «princesita barata», «fácil de lengua» y utiliza expresiones tan mal sonantes como «me la sudas».

Recordemos que ante estas duras acusaciones, Belén Esteban le respondía con unas palabras que seguro no han dejado indiferente a María José: «Yo no he sido un polvo de una noche, cariño. Nuestra primera hija, la de Jesulín y mía, no la tuya, fue una niña buscada con mucho amor. En 18 años, he hablado solo de mi vida. Y la de tu marido, sí, porque en un tiempo fue parte de mi vida».

La tertuliana ya ha emitido un comunicado amenazando a la odontóloga. Por el momento se reserva el derecho a ejercer acciones legales contra ella. Pase lo que pase, Jesulín estará al lado de su mujer María José Campanario, apoyándola en todo. Como ha hecho hasta el momento, desde aquel día en que se conocieron.

