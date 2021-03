El polémico mensaje de Juan Camus a Àlex Casademunt tras su muerte: "Para que se vaya tranquilo, le perdono"

El pasado miércoles, 3 de marzo, el cantante Álex Casademuntperdió la vida en un accidente de tráfico en la localidad catalana de Mataró. Casademunt, que saltó a la fama con su participación en la primera edición de Operación Triunfo (OT), ha muerto a los 39 años, lo que ha resultado ser un "shock" tanto para sus seres queridos como para sus seguidores.

El fallecimiento de Casademunt fue confirmado la madrugada del miércoles por su agencia de representación Telegenia, que en un mensaje en Twitter ha señalado: "Sentimos mucho la noticia del fallecimiento de Álex Casademunt. Mucho ánimo a toda la familia y a sus amigos. Descanse en paz".​

Como consecuencia, la mayoría de sus compañeros de 'Operación Triunfo' se trasladaron a Barcelona para dar su pésame a la familia y despedirse de su amigo. Aunque la mayoría de ex triunfitos paracían devastados y paralizaron sus carreras para acudir al funeral, llamó la atención la ausiencia de uno de ellos.

Juan Camus protagonizó un fuerte conflicto con Casademunt hace años, lo que terminó con su relación. A pesar de ello, el cantante se defendió y justificó su falta diciendo que no le gustaban ni las cámaras ni los tanatorios. Asimismo, explicó vive en Reino Unido y no podría haber llegado a tiempo, dado que el país se encuentra "en estricto confinamiento hasta el 14 de Abril" por la covid-19.

Queriendo despejar cualquier polémica y dejando a un lado su conflicto del pasado, Camus, al igual que el resto de sus compañeros del talent, manifestó su pena por la pérdida de Casademunt. El artista se mostró muy triste y confesó estar en shock al enterarse de la noticia: "Mi más sentido pésame a su familia. Especialmente a su hija Bruna. Espero que desde el cielo cuides de nosotros y veas lo mucho que te he querido siempre a pesar de la distancia. Siempre estarás en mi corazón", dijo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Un día después, Camus parecía haberse dejando algo por decir y no dudó en volver a recordar a su compañero. No obstante, esta vez, resultó ser un mensaje algo polémico. "Por respeto a quien no está ya entre nosotros y por respeto a la memoria de Alex, para que se vaya en paz y tranquilo, en lo que a mí respecta, deciros que he borrado mis tweets y yo le perdono públicamente. Esto os lo digo con lágrimas y por la suerte que tuve en conocerle".

Al ver sus palabras, muchos de sus seguidores no entendieron en "perdón" al que se refería Camus. Incluso muchos consideraron este comentario como algo innecesario y fuera de lugar ante los últimos acontecimientos. "Bonito mensaje...pero...yo lo perdono públicamente... Me sobra. A las personas que ya no están y no pueden replicar...sólo se les desea que estén en paz", dijo un usuario de Twitter.

"Lo de perdonar públicamente lo he puesto con la intención de si yo puedo perdonar lo que a mí se me haya hecho gratis, lo que he visto escrito ayer que no me gustó o lo que se fuera o fuese a escribir, si yo he sido capaz de perdonar, espero que los demás medios hagan lo mismo", se defendió Camus. "Pienso que ahora no es momento de remover tiempos pasados.. Eso es todo y lamento que la prensa haya actuado así", le volvió a replicar la tuitera. "Respeto siempre. Se puede contestar y tener diferentes opiniones pero siempre sin faltar el respeto", concluyó el cantante.

La bronca entre triunfitos

Esto se debe a que, hace unos años, el catalán hizo unas declaraciones muy polémicas sobre 'Mi música es tu voz'. Ante esto, Casademunt no dudó en responder y aseguró que el tema fue creado por Naím Thomas, quitándole así importancia a Camus en la composición: "Le gustaba hacer sus momentitos televisivos y escribió estrofas", declaró.

Al escuchar las palabras de su compañero, Camus volvió a responder dando así pie a una tensa relación entre ambos: "Me parece muy triste que después de tantos años vengas ahora a insultarme públicamente sin venir a cuento". "Si necesitas dinero y no tienes suficiente con los derechos de autor de 'Mi música es tu voz', que muy generosamente te cedimos Naím Thomas y yo, y que sigues cobrando, no te preocupes, que yo te lo mando", agregó Casademunt. Según han declarado sus seguidores, seguramente sean estos los mensajes que Camus decidió borrar al enterarse de la muerte de su ex compañero.