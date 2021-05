Jairo Alonso se pronuncia tras ver las fotos de Díaz Ayuso con su nueva pareja en Ibiza: "Entiendo el interés"

El pasado noviembre, Jairo Alonso e Isabel Díaz Ayuso decidieron poner fin a su relación tras cuatro años juntos. Como consecuencia, el peluquero se mudó al barrio de Goya mientras Ayuso se quedó con la casa que compartían. No obstante, después de su ruptura, se les siguió viendo juntos en varias ocasiones, incluso él seguía teniendo cosas en su antigua casa. Es por esto por lo que todos creían que la pareja volvería a estar junta. Sin embargo, por el momento, no va a poder ser, ya que parece que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha rehecho su vida.

Ayuso ha sido pillada por los paparazzi disfrutando de unos días de descanso en Ibiza junto a un hombre de 45 años, con el que aparecía siendo muy cariñosa. Lo único que se sabe de la nueva pareja de la política del PP es que se llama Alberto, tiene tres hijos y trabaja como técnico sanitario. Nunca se les había visto juntos antes, por lo que se desconoce cómo se conocieron.

Justo en ese momento, el contacto entre Jairo Alonso y Ayuso fue desapareciendo, lo que corroboraban sus redes sociales. No se les había vuelto a ver juntos y el estilista llevaba un tiempo si dar 'Me gusta' a los tuits sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular.

Las imágenes que se han viralizado de la política con su actual pareja en Ibiza, muy acaramelados, han resultado ser muy impactantes para todos, dado que nadie se esperaba que Ayuso hubiese encontrado un nuevo amor. Por este motivo, Jairo Alonso se podría haber quedado desencajado al comprobar que su ex pareja ya ha pasado página o también habría decidido dejar su relación atrás.

Isabel Díaz Ayuso con su nueva pareja | Lecturas









La reacción de Jairo Alonso

Dado el revuelo, Alonso se ha pronunciado ante las llamativas imágenes en una entrevista para 'Vozpópuli'. "Al igual que siempre y durante todos estos años agradezco vuestro interés, pero no tengo nada que decir ni que contar. No soy ningún personaje público ni lo he sido. Entiendo el interés que mis comentarios o declaraciones puedan generar, pero espero que entendáis y comprendáis que si nunca lo he hecho mantenga esa misma postura. Muchísimas gracias y gracias por vuestra comprensión".

De esta manera, el peluquero reconocía haberse enterado de la noticia, pero se negaba a opinar sobre la nueva pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la vez que no parecía tener ninguna intención de manifestar cómo se encuentra ante la noticia.

Estas han sido las primeras y únicas palabras de Alonso tras su ruptura con Ayuso y las fotos en las que ella aparece con su nuevo novio. Es por esto por lo que parece que su relación con la política del PP ha terminado definitivamente. No obstante, el estilista no parece haber pasado página o haber asumido que esto es el final, ya que, en su cuenta oficial de Instagram, conserva una carpeta titulada "Tú" y dedicada a Ayuso, en la que hay fotos de cuando todavía estaban juntos.