Jaime se queja por lo que le hace Orestes durante 'La Pista' de 'Pasapalabra': "Me ha boicoteado"

'Pasapalabra' es el concurso más visto y seguido de Antena 3. Asimismo, es el espacio líder en su franja horaria al sumar más de un 20% de share de media, logrando dejar en la sombra a 'Sálvame'. Desde que se fue de Mediaset, el formato no ha dejado de dar alegrías a Atresmedia, gracias a que ha alcanzado grandes datos de audiencia. Por este motivo, dado que da paso al informativo, también ha logrado que Vicente Vallés supere a Pedro Piqueras cada noche. Logrando así que Atresmedia mantenga el liderazgo tras arrebatar el primer puesto a Mediaset.

Actualmente, el duelo está formado por Orestes y Jaime. Orestes se ha convertido en el concursante estrella del momento, dado que es el que más tiempo lleva enfrentándose al Rosco tras la victoria de Sofía. Sin embargo, gran parte de la audiencia asegura que Jaime es el rival que más difícil se lo está poniendo a Orestes.

Esto se debe a que ambos cuentan con una pasada experiencia en el concurso. Jaime es un viejo conocido para la audiencia por su etapa en Telecinco, por lo que se convirtió en uno de los recordados por su gran participación, ya que jugó durante 40 programas y estuvo a punto de llevarse el bote en más de una ocasión. Mientras que Orestes ya participó durante 119 programas y sorprendió a todos los espectadores con su agilidad para resolver el Rosco.

Por este motivo, los empates se han convertido en algo habitual, aunque la llegada de Jaime ha provocado que Orestes llegue a estar en la cuerda floja. Como consecuencia, Orestes suele enfrentarse a la Silla Azul cada día, asumiendo el riesgo de abandonar definitivamente el concurso. Pero su agilidad con las palabras le salva siempre y vuelve a formar equipo al frente del azul.

Asimismo, además de por su gran talento con las palabras, Orestes también es uno de los participantes más queridos por el entretenimiento y humor que aporta cada tarde. El concursante destaca por hacer chistes constantemente, los que todos consideran malos, pero ya se han convertido en un ritual para él. Como consecuencia, este jueves, logró “boicotear” a su rival en ‘La Pista’.









"Se me ha ido completamente"



“Año de la canción: 1992”, comenzaba diciendo Roberto Leal como primera pista para adivinar la canción. El primero en dar al pulsador fue Orestes, quien comenzó a tararear hasta que le salió la letra de una canción. Sin embargo, resultó ser errónea. “Es que empieza igual… ¿Sabes qué pasa? Que me he acordado del chiste de María del Monte de ‘¿María del Monte? Yo que sé si te harías un monte’”, justificaba Orestes su error con un chiste, lo que provocó las risas vagas de los presentes al tratarse de un chiste muy malo. “Por favor, este chico no está a lo que tiene que estar. Tenemos que ganar los puntos”, se quejaba Mario Vaquerizo entre risas.

Fue este momento el que desconcentró por complejo a Jaime, lo que demostró cuando el presentador le pasó ‘el rebote’. “Ahora, con lo que ha dicho, me ha boicoteado. Se me ha ido completamente”, se lamentaba Jaime, señalando que se ha desconcentrado por culpa de su rival. “Se mete en tu mente”, señalaba Leal. “Es nuestra táctica”, indicaba Topacio entre risas. “Que soy como la fuerte hiedra”, decía el conductor del espacio como otra pista para continuar con la prueba, haciendo referencia a una parte de la canción.

Oreste volvió a fallar, mientras que Jaime reconocía que “estaba muy despistado”, por lo que necesitaban otra pista. Orestes insistía en que la artista se trataba de Rosana, pero aseguraba “no tener ni idea”. Entonces se puso a cantar una canción aleatoria, lo que hizo que Vaquerizo estallara en carcajadas. “¿Ha terminado?”, quiso saber Jaime para responder, mientras se veía como se tapaba los oídos para no escuchar a su compañero porque “sino se le iba”. Finalmente, el capitán del equipo naranja daba con la respuesta correcta: “Sabor, sabor de Rosario Flores”.