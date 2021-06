Isabel Pantoja se indigna y se enfrenta a una mujer del público de 'Top Star': "Entiendo más que tú"

Esta semana, tras el parón de la semana pasada, 'Top Star' regresó a la parrilla de Telecinco. El talent volvió por todo lo alto y regaló llamativos momentos protagonizados por Isabel Pantoja. A lo largo del programa, la tonadillera se enfrentó a una mujer del público por su dura valoración a una concursante. No obstante,Risto Mejide decidió intervenir para zanjar la discusión.

Encarni Salazar se subió al escenario de Telecinco para interpretar 'Como el agua' de Camarón. Su talento impresionó a todos los miembros del jurado pero, sobre todo a Pantoja, quien fue la primera en pujar por ella y manifestar lo mucho que le había gustado su "voz flamenca".

El momento se dio cuando llegó el turno de Risto Mejide y Danna Paola, quienes valoraron muy positivamente a la participante. Jesús Vázquez pilló a la tonadillera muy indignada mientras miraba hacia el público, por lo que no dudó en preguntarle que le pasaba. Ante el interés del presentador, la cantante no dudó en explicarlo, lo que derivó en una fuerte discusión.

"¿Por qué miras hacia atrás Isabel?", quiso saber el conductor del espacio de Telecinco. "Porque ha estado muy bien", respondía Pantoja, alabando así a Salazar. "Yo no soy flamenca, pero he ido a conciertos y el agarre de la garganta me ha hecho llorar. Tú no. No me pone los pelos de gallina como cuando escucho a Chiquetete o Camarón", opinaba una de las personas de 'Los 50'.

"Mira, perdona un segundito. Me vas a perdonar", la interrumpía la tonadillera para tomar la palabra y salir en defensa de la concursante. "Vamos a ver. Esta señorita es la primera vez que se sube a un escenario. Empezando por ahí. Tú la estás comparando con estrellas", remarcaba la mentora. "No, no, no", le discutía la mujer del público, dando pie a un enfrentamiento entre ambas.









"Hay que ser coherente"

"No, no. Perdóname, pero ahora voy a hablar yo porque entiendo más que tú, eso de entrada. Yo estoy defendiendo a Ecarni porque no se ha puesto nunca en un escenario y tú la estás comparando con estrellas como Camarón y mi primo Chiquetete. No señora. Usted no puede comparar", sentenciaba La Pantoja dejando sin palabras a sus compañeros. "No lo he comparado", se defendía la mujer. "Sí lo has comparado", afirmaba la cantante aparentemente alterada.

"Coherente, hay que ser coherente", insistía la tonadillera mientras se seguía dirigiendo a la mujer del público. "Venga, pues ya está", cortaba el presentador para terminar con la discusión y continuar con el programa. "No se compara con Carmarón ni con nadie", seguía diciendo Pantoja muy enfadada.

"Yo creo que hay que respetar la carrera de Isabel que, efectivamente, eres una experta. Pero también hay que respetar la opinión de 'Los 50'", apuntaba Risto Mejide tras ver lo sucedido. "Pero yo la respeto", aseguraba Pantoja. "Yo iba a pujar por ti, pero, ahora, prefiero que se la lleve Isabel Pantoja", reconocía Mejide, mostrándose en desacuerdo con la reacción de su compañera. Finalmente, la tonadillera se hizo con la concursante por 18.000 euros.