Julián Muñoz destapa las mentiras de Isabel Pantoja en directo: "Yo lo vi"

El enfrentamiento entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, además de destrozar su relación, ha destapado algunos temas del pasado que incumben a la familia de Paquirri, ya que se ha revelado que la repartición de su herencia, de la que se encargó la tonadillera, no fue correcta. A raíz de esto, cada vez hay más personajes que aparecen para declarar algo al respecto.

En este caso ha sido Julián Muñoz quien ha opinado sobre la tonadillera, lo que ha sorprendido a los espectadores. El que fue pareja de Pantoja visitó 'Huellas', espacio de Telemadrid, para hablar en 'Isabel y Paquirri: La Herencia' y destapar las mentiras de la cantante.

Julián Muñoz no ha dudado en posicionarse del lado de Kiko Rivera y ha dejado en evidencia a su ex pareja, ya que aseguró que él había visto, con sus propios ojos, los objetos del torero en la habitación de Cantora, los que Pantoja ocultó a su hijo.

"Yo he vistos los trastos de Paquirri en la finca. Vi el traje que llevaba el diestro cuando murió, una muleta, un par de banderillas, un estoque…", reconoció Muñoz en el formato de la cadena autonómica madrileña.

"No recuerdo cuando visité la habitación. Fue al principio. La curiosidad siempre te gana y pregunté a la señora Pantoja. Esa casa tiene dos alas, desde la puerta principal toda la zona de la derecha es la casa de soltero de Paco. A la derecha había un salón grande que se comunicaba con una puerta a la zona donde estaba la chimenea y los rifles de Paco, a la derecha una escalera que subía al dormitorio. Cuando entré en la habitación me encontró, envuelto en algo blanco el traje de luces que llevaba el día de su desafortunada muerte", confesó.

Tras analizar todos los datos que Rivera presentó sobre la herencia de su padre para señalar las mentiras de su madre, el ex alcalde comentó que cree que el DJ dice la verdad sobre que él nunca había visto antes los objetos que supuestamente fueron robados y que tenía Pantoja escondidos para no dárselos a Fran y Cayetano Rivera.

El entrevistado lo justificó y afirmó que Rivera no solía ir a Cantora, por lo que no cree que hubiese podido ver los trajes de Paquirri: "La época en la que yo estuve en Cantora, él iba muy poco. Primero vivía con su abuela y luego su madre le alquiló un apartamento en Sevilla".

"Ejercía más de diva que de madre"

Sin embargo, Muñoz no dudó en criticar la actitud de su ex pareja: "Ejercía más de diva que de madre", opinó antes de aclarar que no creía que fuese una mala madre sino que es "muy artista".

"No tengo ni idea. En el tiempo en el que yo estuve con ella, tres años más o menos, porque el resto del tiempo estuve en Alhaurín, no la veía con grandes gastos. Ropa sí y la casa también, pero grandes gastos no he visto que haya tenido", reconoció el invitado, refiriéndose a los gastos de la tonadillera. No obstante, tal y como dijo, lo que tenía eran gastos familiares: "De esos tenía muchos y más todavía".