Isa P revela por primera vez qué vio en la habitación de Paquirri de Cantora cuando era una niña

Los cimientos de Cantora se han tambaleado este fin de semana después de que Kiko Rivera apuntara directamente este viernes contra su madre en un programa especial de Telecinco. En "Cantora: La herencia envenenada", Kiko señaló que Isabel Pantoja se había apoderado de Cantora pese a que no le pertenecía en herencia y la había hipotecado de forma reiterada. "En 1986 Cantora todavía no es de nadie. Moralmente, ¿cómo le haces eso a un hijo?", le preguntaba a su madre mirando a cámara. "Sin saberlo llevo hipotecado desde que tengo 2 años, y eso es imperdonable", añadía.

Pero el golpe de gracia llegó cuando en el programa se desveló cuál fue el origen del distanciamiento entre madre e hijo. El 2 de agosto de este año, cuando Isabel celebraba su cumpleaños, Kiko entró en la habitación de Paquirri y allí encontró los objetos del torero que su madre denunció hace décadas que habían sido robados para no entregárselos a sus legítimos herederos: los otros dos hijos de Paquirri, Cayetano y Fran.

Al ver esos objetos personales, Kiko Rivera se queda asombrado. "El día que lo cambia todo es el 2 de agosto, hasta entonces tenía dudas pero confiaba en mi madre. Ese fue el detonante de la ruptura", aseguró en su entrevista del viernes.

¿Y por qué Kiko no conocía esa estancia de Cantora? Porque la orden de la Pantoja es que "estuviese siempre cerrada con llave", explicó Laura Cuevas, la hija del que fue mayoral de Cantora. Kiko había accedido alguna vez a ella, pero todas las veces que lo hizo la encontraba vacía. Por eso, nunca sospechó de que su madre podía guardar allí las pertenencias presuntamente robadas de Paquirri.

LA REACCIÓN DE ISA PANTOJA TRAS ESCUCHAR A SU HERMANO

Pero, ¿e Isa P? ¿Conocía la otra hija de Isabel qué se guardaba en esa habitación? Isa P participa actualmente en el concurso "La casa fuerte" de Telecinco. Este domingo, pudo descubrir qué había dicho su hermano sobre su madre delante de toda España. "Me imaginaba cualquier cosa de mi hermano hacia mi madre. Cualquier adjetivo, pero eso no me lo esperaba para nada. Porque no solamente es lo que cuenta, es lo que viene después. Decir quiere hay pertenencias cuando no deberían estar. Es muy fuerte", aseguraba una Isa P anonadada, después de ver las imágenes de "Cantora: La herencia envenenada".

Isa Pi: "No voy a ir en contra de mi madre porque todo lo que tengo es gracias a ella" https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte5pic.twitter.com/wgxhqg4CVc — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 16, 2020

Isa P, que estaba en Cantora aquel 2 de agosto, reconoce que vio a su hermano algo alicaído ese día, pero no sospechó en ningún momento de lo que sucedía. "La verdad es que eso de que fue al cuarto y vio los trajes... Me pongo en su situación y la entiendo pero para mí la forma de hacerlo podría ser presentándose en Cantora y nadie le va a prohibir la entrada. Y mi madre podría haberle llamado y haber parado esto", explicaba.

¿Qué te ha parecido la reacción de Isa Pi al ver las imágenes de su hermano? https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte5pic.twitter.com/1b8NpsJytB — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 15, 2020

La hija de la Pantoja ha asegurado que entró en una ocasión cuando era niña a la habitación y nunca más lo volvió a hacer. ¿Por qué? "Ese cuarto no se abre para nada. Yo entré con cinco años y fue cuando vi a Paco. Bueno, eso fue lo que dije yo. Pero no he vuelto a entrar en ese cuarto porque mi madre no dejaba que nadie entrase".

¡Isa Pi habla sobre la famosa habitación de los trajes de Paquirri! https://t.co/iLEIKdLxkt#LaCasaFuerte5pic.twitter.com/B8uhXiDQLt — La Casa Fuerte (@lacasafuerte_tv) November 16, 2020

Aunque comparte varias de las quejas de su hermano, Isa P aseguró que “no es el método de hacer esto” y que no piensa “ir contra ella porque todo lo que tengo es gracias a mi madre”. Para su hermano, Isa Pantoja también tuvo un mensaje: “No está bien con la que tiene encima. Esto es el palo más grande que le han podido dar”, ha dicho la joven muy afectada.

