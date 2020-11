La irresistible oferta que podría llevar a Belén Esteban lejos de Sálvame

Belén Esteban está muy cerca de dar un giro absoluto a su vida. Según informa Lecturas, la colaboradora de Telecinco se plantea abandonar para siempre el programa que la lanzó a la fama. Belén Esteban está muy cerca de dejar Sálvame.

La decisión más difícil de la carrera de Belén Esteban

Belén Esteban lleva en Sálvame desde el primer programa en marzo de 2009, el programa que, como ella misma reconoce, le salvo la vida cuando estaba hundida en las drogas: "Mis jefes Óscar Cornejo y Adrián Madrid me buscaron el mejor médico que había. Una rehabilitación en la que también fue muy importante el papel de su amigo Jorge Javier Vázquez: "Me cogieron un día en un despacho y me dijeron cosas muy duras, cosas que me dolieron. La realidad".

El carisma de Belén la ha convertido en una de las colaboradoras más carismáticas del programa, dejando atrás los tiempos en los que su fama provenía exclusivamente de su relación con Jesulín de Ubrique. Hoy en día, nadie duda de que la fama de Belén es muy superior a la del torero y padre de su hija Andrea.

Las polémicas políticas con Jorge Javier y el "fichaje" por Herrera en COPE

Este verano, Belén Esteban y Jorge Javier Vázquez protagonizaban una de las polémicas más sonadas, después de discutir en pleno directo de "Sábado Deluxe" sobre la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus. La "princesa del pueblo" regresaba al plató del programa después de más de cien días de confinamiento en casa. La diabetes que padece ha obligado a la ex de Jesulín de Ubrique a evitar el mayor contacto social posible al formar parte de los grupos de riesgo por la enfermedad.

El momento final del discurso de Belén Esteban. Jorge Javier noqueado. pic.twitter.com/O4q2OnfoOi — Alfonso Frías (@alfonfrias) June 20, 2020

En su regreso triunfal a "Sálvame", Belén no dudó en cargar contra el Gobierno por su ineficacia a la hora de afrontar la pandemia. “El sector sanitario lo ha pasado mal y el gobierno no ha estado a la altura. Yo no voy a ir en contra de Sánchez, pero para mí no ha hecho lo que debía. Si en el gobierno estuviera el PP, Cs o Vox diría lo mismo”, comenzó diciendo. Después, habló de casos personales para revelar la falta de equipos de protección para los sanitarios. “Mi marido y otros sanitarios se han tenido que pagar de su bolsillo la prueba. Que la gente tenga que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso. No ha habido mascarillas, no ha habido EPI’s. Yo he pasado miedo por mi marido”, desvelaba.

El propio Herrera confesaba que le encantaría contar con Belén Esteban en su programa. "¡Ya quisiera yo! Pero tiene exclusiva con Telecinco. A mí me entusiasmaría. Defendió su posición con vehemencia y me lo pasé muy bien viendo lo que vi", ha dicho.

La oferta a Belén Esteban para que deje Sálvame

Pero la oferta más tentadora para Belén le llega de uno de sus mejores amigos, Raúl Prieto, exdirector de Sálvame y padrino de bona de Belén, que está negociando liderar una nueva productora que lleve a cabo programas para Mediaset y que quiere hacer de Belén su máxima estrella. Una oferta que, asegura Lecturas, Belén Esteban se está pensando mucho.