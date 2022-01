Un invitada deja sin palabras a Patricia Pardo al abroncar a 'El Programa de Ana Rosa': "No lo pretendemos"

Patricia Pardo y Ana Terradillos han vuelto a ponerse al frente de ‘El Programa de Ana Rosa’ en sustitución de Ana Rosa Quintana, quien se retiró temporalmente tras ser diagnosticada con cáncer de mama. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de la variante ómicron, Patricia Pardo tomaba la palabra para dar una noticia de última hora sobre “un entramado que proporcionaba pasaportes Covid falsos a la UE”.

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado la rama española de una organización que proporcionaba pasaportes y PCR Covid falsos en diferentes países de la Unión Europea, llegando a inscribir fraudulentamente en el Registro de Vacunación a 1.600 personas, según ha comunicado este martes la Jefatura Superior de la Policía de Madrid en una nota de prensa.

Como consecuencia, han sido detenidas siete personas -seis en Madrid y una en la provincia de Barcelona- por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la salud pública. Los arrestados se anunciaban en aplicaciones de mensajería instantánea aprovechando grupos de temática negacionista en los que ofrecían tanto pruebas PCR falsas como pasaportes COVID falsificados.

Tras identificar a los intermediarios en España de la red criminal, la Policía llevó a cabo un operativo que permitió la detención de todos ellos, así como la identificación de los líderes de la organización. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Las 1.600 personas que han adquirido las pruebas fraudulentas han quedado sujetas a investigación. Entre ellas, aparece Omar Montes y Ana María Cameno, más conocida como 'La Reina de la Coca'. Entre los detenidos está el otrora famoso alucinero y butronero S.R.G, conocido como Moli.









"Me parece muy fuerte que se pongan a decir gilipolleces"

Tras informar de lo sucedido, el programa de Telecinco ha logrado conectar con la empresaria Ana María Cameno para que contase su versión de los hechos. “Esa cantidad de cosas, que entre ellas está que me persiguen, me ha causado una cantidad de problemas personales, primero porque no estoy condenada y segundo porque tienen que probarlo absolutamente todo lo que están diciendo contra mí. No es cierto, no me persigue nadie”, comenzaba diciendo la entrevistada, aparentemente alterado al ver que su nombre salía en el programa.

“Estoy desmintiendo las tonterías que dicen, porque de 1.600 personas tienen que fijarse en mí. Creo que tiene otro punto de fijaciones, no entiendo por qué tienen que estar haciendo daño. Esto lo sacan para hacer daño personal”, opinaba la acusada, abroncando a ‘El Programa de Ana Rosa’ por citarla. En ese momento, Patricia Pardo salía en defensa de su programa: “Nosotros no pretendemos hacer daño a nadie, eso que vaya por delante. La hemos llamado para que nos lo aclara, únicamente. Esto no es un rumor que ha nacido en un plató, viene de fuentes oficiales. Y nos confirman que tú estás en este listado”.

“Yo vivo una vida muy tranquila, vendo cosas sanitarias y llevando una vida completamente normal, para que vengan a contar estas tonterías. Me parece muy fuerte que se pongan a decir gilipolleces de cosas que no son, cuando no me he hecho ninguna PCR en ningún sitio. No entiendo toda esta información, ¿Os gusta poner a dos personajes así?”, reaccionaba la invitada.

“No. De verdad, insisto. Esto no es un rumor surgido de aquí del plató, viene de fuentes oficiales. Fuentes oficiales que confirman que tú estás en ese listado. Precisamente, por esto, no hemos puesto en contacto contigo”, insistía la presentadora ante los ataques. “Yo tengo el papel de la vacunación normal. No tengo el pasaporte covid, esa es otra”, aseguraba la entrevistada.