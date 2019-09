El tirón de orejas del 112 a Ferreras por hacer esto durante la gota fría

Antonio García Ferreras ha iniciado este lunes en LaSexta una nueva temporada de "Al rojo vivo" y su primera semana al frente del programa no ha comenzado tan bien como él podía esperar. Con la gota fría como protagonista de la actualidad, el veterano periodista se ha llevado un tirón de orejas de una institución de la que nadie se lo podía esperar.

Su programa envió a Cieza (Murcia) a uno de sus reporteros para contar en directo las consecuencias de la gota fría que está afectando al Levante español. ''Ojo a las brutales imágenes en Cieza, Murcia", cebaban desde su cuenta oficial en redes sociales.

Las imágenes de la conexión era sobrecogedoras con la monumental riada que había en ese momento. Durante toda la conexión, tal y como muestra el vídeo, se puede ver al citado reportero informando sobre el mal tiempo y lo hace en medio de una riada en una carretera cortada por la policía local. Con el agua ya por las rodillas el reportero asegura que "la velocidad y la fiereza del agua hacen que sea imposible caminar" y hace ver que el agua "baja arrastrando cosas de la montaña".

El reportero no hizo ninguna alusión a su seguridad, pero sí lo hizo el 112 tras la emisión del programa. "'Quizá poner en riesgo al reportero no sea la mejor idea. Por favor, evitemos las situaciones de riesgo. Las riadas no avisan y pueden matar'', ha escrito el organismo en un tuit

Quizá poner en riesgo al reportero no sea la mejor idea. Por favor, evitemos las situaciones de riesgo. Las riadas no avisan y pueden matar. #DANARMurcia #Autoprotección https://t.co/kcqKDh1tPQ — 112 Región de Murcia (@112rmurcia) September 12, 2019

Las redes sociales, tampoco fueron menos críticas con el programa: ''Vaya ejemplo dais. Hacéis lo que recomendáis no hacer'', decía un usuario tal y como se puede leer en los comentarios debajo de la publicación. ''¿Qué necesidad hay de que el reportero tenga que meterse ahí?'', añade otro. ''Debería actuar un inspector de trabajo'', sentencia otro.