La inesperada reacción de Sofía al saber la cantidad del bote que debe pagar a Hacienda: "Sinceramente"

Este lunes, 'Pasapalabra' volvió a hacer historia. Tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez consiguió resolver las 25 palabras del Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros. Esto también ha provocado que Marco Antonio tenga que abandonar el concurso y despedirse del equipo del programa, ya que, según dictan las normas del concurso, si uno de los concursantes se hace con el bote, ambos participantes se deben despedir del programa.

La concursante se enfrentó a su primer Rosco el pasado 2 de julio. Por aquel entonces, salía victoriosa cada programa hasta que llegó Marco Antonio, quien se convirtió en su principal rival. Ambos han protagonizado uno de los duelos más competitivos, ya que los empates eran algo habitual y se quedaron a un acierto de hacerse con el bote en varias ocasiones. El gaditano se ha posicionado en el primer puesto en muchos programas, sin embargo, ha sido Sofía quien ha logrado completar el Rosco en su totalidad. La participante se hizo con 466.000 euros, aunque no es la cifra final que ha ingresado en su cuenta bancaria.

Esto se debe a que el premio es dinero en efectivo, por lo que Sofía debe reflejarlo en la declaración de la renta del próximo ejercicio. El premio del bote deberá aparecer en la base imponible general, como una ganancia patrimonial, y tributar al tipo que le corresponda. Teniendo en cuenta el tipo impositivo máximo del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en Vizcaya, Sofía tiene que pagar el 49% del total del premio.

Sin embargo, cada zona tiene sus propias reducciones o deducciones, por lo que el tipo medio final de tributación puede variar. Pero teniendo cuenta este 49%, la ganadora tendría que pagar 213.000 euros en impuestos. Así que, finalmente, solo dispondría de 253.000 euros. Por el momento, Atresmedia solo retendrá un 19% del premio de Sofía, aunque tendrá que pagar el restante cuando haga la declaración de la renta. Por este motivo, la cadena le retendrá 88.540 euros, quedándole por pagar 124.460 euros a Hacienda.









"No hay nada como pagar mucho Hacienda"



A pesar de ello, tal y como ha asegurado en una entrevista para 'Ecoteuve', la concursante se encuentra muy feliz por el premio recibido y está encantada con tener que pagar lo correspondiente a Hacienda: "No me importa demasiado. Sé que va a ser en torno al 50%. Yo estoy encantada de pagar a Hacienda, espero que le den una buena utilidad".

"No hay nada como pagar mucho Hacienda con el rosco de Pasapalabra. Me encantaría pagar un millón. Sinceramente, estoy feliz porque, descontado lo de Hacienda, me queda un dinerito muy majo que cualquiera que trabaja todos los días sabe que eso no lo ahorra quitándose el café ni en muchos años. Es lo que hay, lo he sabido siempre", agregaba, asegurando que sabía que gran parte del premio tendría que pagarlo a Hacienda y que le encanta la idea de dar parte de lo ganado.

Asimismo, considera que se queda con una gran cantidad de dinero, la que ya sabe a qué destinará: "Quiero pegarme un viaje con mi familia a Nueva York y luego quiero hacer un proyecto de mi profesión. Lo bueno es que no voy a gastar mucho, un poco de ayuda de la juventud porque soy una analfabeta informática. Tengo la idea, pero aun estoy curioseando", comentaba en el mencionado medio.