La inesperada reacción de Pablo Díaz a la victoria de Sofía en 'Pasapalabra': "Como no"

'Pasapalabra' es el concurso más visto de Antena 3, tanto que suele acumular una cuota media del 20%. Son los duelos por el bote los que llaman la atención de los espectadores, ya que siempre suelen ser muy reñidos y resolver las 25 definiciones conlleva un gran premio económico. Este lunes, el concurso de Antena 3 volvió a hacer historia. Tras 62 programas a sus espaldas, Sofía Álvarez consiguió resolver las 25 palabras del Rosco, por lo que se hizo con el bote y con 466.000 euros

De esta manera, en los últimos tres meses, el programa de Antena 3 ha dado dos grandes premios. Así lo ha recordado Pablo Díaz, quien se convirtió en un concursante histórico del programa. Hace unos meses, el participante se llevó 1.828.000 euros. Díaz fue el concursante más longevo del concurso de Antena 3 y, por el momento, el mejor. Tras años de estudio y cientos de programas a sus espaldas, el concursante se vio obligado a poner punto y final a su etapa en el formato gracias a que logró completar el Rosco. Como consecuencia, Javier Dávila también tuvo que abandonar el programa presentado por Roberto Leal por la victoria de su compañero.

Por este motivo, Díaz es consciente de la situación de Sofía y de la sensación que supone resolver el Rosco. Es por esto por lo que el ex concursante no ha dudando en mandarle un mensaje tras conocer su victoria: "Sofía ¡Muchísimas felicidades por ese pedazo de bote! Podría haber sido cualquiera de vosotros, Marco Antonio o tú, pero se nota que te has preparado muchísimo. Así que mi más sincera enhorabuena".





"Dos botes en menos de 3 meses…"

"Disfruta del dinero y ya verás que te vas a seguir llamando para especiales y un montón de cosas. Así que ¡A seguir estudiando!, como siempre decimos. Muchas felicidades y espero que, tú y tu familia, lo disfrutéis de verdad", agregaba el ex participante. "Ahora mismo estarás en una nube. Eres una campeona. Y como no, también a Marco Antonio que ha sido un concursante increíble. Te mereces un bote si o si . Dos botes en menos de 3 meses… Es impresionante Pasapalabra", zanjaba Díaz, sin olvidar el paso de Marco Antonio por el concurso.

¡Muchísimas felicidades Sofía! Ahora mismo estarás en una nube. Eres una campeona ????



Y como no, también a @marcantmf que ha sido un concursante increíble. Te mereces un bote si o si ??



Dos botes en menos de 3 meses… es impresionante @PasapalabraA3pic.twitter.com/5CHxOjCpcR — Pablo Díaz Sánchez (@pablodiazviolin) September 27, 2021

Desde que Pablo Díaz logró llevarse el bote, Sofía y Marco Antonio se convirtieron en los protagonistas del duelo en el Rosco. Los participantes se han enfrentado cada tarde por el bote. Esto se debe a que la competición estaba muy reñida y los empates se convirtieron en algo habitual. Tanto que llegaron a protagonizar algunos de los duelos más tensos del concurso, dejando a los espectadores jugadas y resultado históricos.

No obstante, Díaz no ha sido el único en felicitar a sus compañeros. Nacho Mangut también ha querido felicitar a Sofía: "Siempre es una alegría ver a alguien completar un rosco de Pasapalabra. Aunque me hubiera gustado algo más de tiempo dedicado a la celebración, creo que completar un bote siempre lo merece. Felicidades Sofía y Marco Antonio ¡Espero que vuelvas pronto!".

Siempre es una alegría ver a alguien completar un rosco de @PasapalabraA3. Aunque me hubiera gustado algo más de tiempo dedicado a la celebración, creo que completar un bote siempre lo merece. Felicidades Sofía y @marcantmf, espero que vuelvas pronto! — Nacho Mangut (@supermangut) September 27, 2021