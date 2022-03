La inesperada reacción del doctor Carballo ante la oleada de mensajes que recibe: "Este es el precio"

César Carballo Cardona es un conocido médico y emergenciólogo español, adjunto del servicio de urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Sin embargo, compagina su profesión con la televisión. Desde el inicio de la pandemia, colabora en diferentes programas de la pequeña pantalla, por lo que se ha convertido en un tertuliano habitual de diferentes espacios.

Licenciado en medicina por la Universidad de Alcalá, Carballo se especializó en Medicina Familiar y Comunitaria en el Hospital Universitario Doce de Octubre, adquiriendo una serie de másteres en la materia. Ha circulado por los servicios de urgencias de varios hospitales de la Comunidad de Madrid, entre ellos La Paz, Infanta Sofía y Ramón y Cajal. Por otro lado, en 2014, se convirtió en vicepresidente de SEMES Madrid.

Desde principios de 2020, aparece en diferentes programas. Al sanitario se le ha visto formar parte de la mesa formada por los expertos invitados a 'Cuarto Milenio' u 'Horizonte' en Cuatro, además de 'Milenio Live' y 'La Estirpe de los Libres' junto a Iker Jiménez. Asimismo, en alguna ocasión, ha entrado en directo como invitado en 'El Programa de Ana Rosa'. Por otro lado, también ha participado en formatos de Atresmedia como'La Sexta Noche', 'Al Rojo Vivo' y 'Espejo Público'.

Desde la pandemia, han sucedido otros acontecimientos que han marcado a la sociedad como la erupción del volcán de La Palma, la invasión de Rusia a Ucrania y la llegada la calima a España esta semana. El sanitario se ha pronunciado sobre todos estos temas en televisión y desde su cuenta oficial de Twitter, lo que ha provocado que haya sido criticado en redes sociales en varias ocasiones, dado que muchos creen que ya es un colaborador habitual como "experto en todo".









"No me preocupa para nada"



"Hoy con la calima, sobre todo si tienen patología respiratoria, POR FAVOR, no salgan a la calle sin FFP2", escribió el doctor, señalando las precauciones que se deben tomar en la calle para protegerse de la calima. De forma inmediata, las redes se llenaron de memes con Carballo como protagonista, en el que le presentan como experto en todo tipo de materias.

Este tipo de montajes se han convertido en algo habitual en redes después de verle intervenir en diferentes espacios para analizar las consecuencias del volcán de Cumbre Vieja. En aquel momento se viralizó un meme, que mucho creyeron que era cierto, en el que aparecía Carballo interviniendo en un programa de televisión con un rótulo que le señalaba como “vulcanólogo”.

Muchos salieron en su defensa y recordaron que es urgenciólogo, por lo que tiene los conocimientos para explicar los los efectos respiratorios que pueden tener los gases del volcán en las personas que se encuentren cerca de la zona. No obstante, otros consideran que Carballo ya está opinando demasiado en la pequeña pantalla.

Es por esto por lo que, finalmente, Carballo ha querido pronunciarse desde sus redes sociales al no parar de ser mencionado en mensajes junto a los mencionados memes. "No me preocupa para nada que se hagan memes de estos. Cuando sales en medios y te expones mediáticamente este es el precio. Es asumible. Solo espero que entre tanto ruido, se oigan mensajes que creo que son importantes", responde el doctor.