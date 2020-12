La inesperada propuesta de una concursante de '¡Ahora Caigo!' a Arturo Valls: "Me gustaría que lo hicieras tú"

'¡Ahora Caigo!' es un concurso que lleva diez años en emisión, por lo que a lo largo de su historia ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa, lo que sucedió este martes.

En esta ocasión, fue una concursante quien regaló un llamativo momento al público. Actualmente, si no tienes un nombre en el mundillo, es muy complicado promocionar ficciones en los medios de comunicación. Es por esto por lo que Chus, participante del concurso de Antena 3, aprovechó su presencia en televisión para hacer publicidad de su nuevo proyecto, además de para intentar llevarse el premio.

Cuando Valls le dio la palabra para presentarse antes de enfrentarse en duelo, la concursante no se lo pensó y habló de su trabajo: "Yo escribo guiones de televisión. Entonces tengo una serie preparada que es una comedia que se llama 'Big Mama'", comentó la participante mientras mostraba una camiseta con el nombre de su serie. "En plan Santiago Santiago Segura", agregó haciendo alusión a cuando el actor se recorría todos los platós de televisión con una camiseta de 'Torrente'.

"A ver si alguien me financia mi proyecto", pidió Chus, quien no dudó en desvelar a los espectadores el argumento de su serie: "Es una comedia súper chula de unas mujeres que quieren ser mamás solas". Asimismo, la aspirante aprovechó para ofrecer al presentador uno de los papeles: "Uno de los personajes masculinos me gustaría que lo hicieras tú, te pega".

La reacción de Arturo Valls

"Pero has venido aquí a ofrecer trabajo, ¿esto cómo es?", le contestó Valls muy sorprendido ante su petición, mientras el público reaccionó ovacionando a Chus por atreverse a promocionar su proyecto en directo. "¡Qué guay! Me gusta mucho el nombre, el nombre ya me mola", le respondió el comunicador.

Finalmente, Chus no consiguió hacer con el premio y cayó por la trampilla, pero promocionó su nueva serie y dejó una proposición en el aire para Valls, quien daría el empujón a su trabajo. "Ya me pasarás el guion", le dijo el presentador del espacio antes de que ella abandonase el plató.