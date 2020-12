La indirecta de Jorge Javier Vázquez a Telecinco por el dinero que gana como presentador

Jorge Javier Vázquez, presentador de Telecinco, ha sido protagonista esta noche de sábado por ser el centro de todas las miradas en 'Sábado Deluxe', ya que se ha sentado en el sillón de Mediaset para responder a diversas preguntas sobre su vida personal y también profesional.

El periodista y actor ha explicado que incluso se planteó dejar la televisión para centrarse en su otra pasión el teatro. También se ha pronunciado sobre el conflicto político que tuvo con Belén Esteban el pasado verano, reconociendo que para él, en el fondo no son tan distintos, aunque la colaboradora también ha desvelado que se le pasó por la cabeza de forma muy seria dejar el programa.

El polígrafo más esperado de Jorge Javier Vázquez

Sobre otros compañeros también ha querido dar su opinión Jorge Javier Vázquez, sobre todo destacando un nombre en concreto. El de María Patiño, su sustituta natural cuando no puede acudir al plató de Mediaset. En este sentido, Jorge Javier ha explicado que siente un poco de rabia cuando una entrevista muy potente del 'Deluxe' le toca hacerla a Patiño, ya que le hubiera encantado hacerla él. Esta respuesta ha venido a raíz de una pregunta de Antonio Rossi en la que ha preguntado si el reconocido presentador de Mediaset sentía envidia cuando María Patiño registrar mejores audiencias que él al frente del 'Deluxe'.

Tras el capítulo del polígrafo dedicado a María Patiño, el tema del dinero ha cogido relevancia, y han sido hasta dos las preguntas que le han hecho sobre su situación económica. Por un lado le han preguntado si sabe cuánto dinero tiene en el banco, pregunta a la que ha respondido que sí. "Mi máxima preocupación cuando empecé a trabajar era ahorrar para sí un día me dijeran adiós no tener que volver a pisar un plató de televisión. Esa era mi máxima preocupación".

La situación económica de Jorge Javier Vázquez

Otra pregunta sobre esta cuestión ha sido si Jorge Javier Vázquez cobra más de cinco millones en Telecinco, una pregunta a la que ha respondido con un "no" pero al que ha añadido una matización, reconociendo que debido a su status dentro del mundo de la televisión debería cobrar más, pero la situación actual no lo permite: "También te digo que si yo hubiera pillado la época buena de televisión sería uno de los hombres más ricos de España. No he pillado la mala, pero tampoco he pillado la buena. La época de Emilio Aragón, Carlos Lozano era otra. Con hacer los especiales que he hecho y los diarios tendría un pastizal".

