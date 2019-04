Indignación con 'Sábado Deluxe' por la humillante entrevista a Karina

La cantante Karina pasó por el plató de 'Sábado Deluxe' para hablar de su relación con su exmarido, Juan Miguel, que acaba de participar en el programa 'GH Dúo'.

Una entrevista que comenzó con gran tensión, lamentando que Telecinco le llamase cada vez que Juan Miguel participaba en uno de los realities de la cadena y pidiendo que Mediaset dejara esta costumbre.

En ese momento, los comunicadores se lanzaron como fieras contra la cantante, visiblemente incómoda y le recriminaron que en otras entrevistas hubiera criticado duramente a su exmarido.

En ese momento, Karina se vino abajo, y se levantó para irse: “Yo me voy y, por favor, que el programa no me pague”. María Patiño se levantó para evitarlo, y logró persuadirla para quedarse. Por poco tiempo, porque a los pocos minutos volvió a levantarse asegurando que la estaban machacando.

Los ataques siguieron y siguieron. hasta que uno de los colaboradores de 'Sábado Deluxe' la atacó asegurando que no había dado dinero a su hija por su boda. En ese momento, Karina se hundió y rompió a llorar: “Yo puse lo que pude. Tengo 72 años y estoy jubilada. Mi pensión es pequeña y aún tengo que seguir cantando para poder resistir. Y no quiero seguir hablando”.

Esta vez Karina se marchó de verdad, mientras algunos de los tertulianos se mofaban de ella a sus espaldas. Algo que ha indignado en las redes sociales

Tratar así a una mujer con 72 años os retrata. Cosas así acabarán con este programa. Qué pena. @DeluxeSabado #bronkarina — JUAN DOMÍNGUEZ. (@JuanDominfer) 21 de abril de 2019