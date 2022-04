El motivo por el que Pedro Piqueras contiene la carcajada en pleno informativo: "Extrema experiencia"

Como no podía ser de otra manera, Pedro Piqueras ha vuelto a hacerse viral. Su profesionalidad y seriedad son infalibles, desde luego, pero de vez en cuando... como todo humano... se le escapa alguna risa en pleno directo. En este caso, nos referimos a ese momentazo de risa flojaque protagonizó anoche al hablar de'Supervivientes'. Sencillamente grandioso. ¡En CADENA 100 te descubrimos los detalles!

La risa "extrema" de Pedro Piqueras

Los directos tienen su lado bueno, pero también sus riesgos. Que se lo digan a Pedro Piqueras, que las prisas, los nervios o cualquier otro factor, pueden jugar alguna mala pasada. Aunque cuando se trata de él, lejos de ser un momento incómodo, se lo toma con mucho sentido del humor y a toda España nos regala auténticas joyas audiovisuales. No es la primera vez que hemos visto al presentador de Informativos Telecinco partirse de la risa en directo. Incluso nos llegó a desvelar sus trucos para aguantar las risas, como un campeón. Pues hace unas horas, al anunciar el regreso de 'Supervivientes', se le escapó una risa yha revolucionado Twitter, la red social de los memes por excelencia. Te dejamos el vídeo, que no tiene desperdicio...

Le han bastado pocas palabras para reírse, aunque fuera accidentalmente, y ya acumula miles de reacciones. Los usuarios se han quedado casi sin palabras y el presentador ha vuelto a llevarse el aplauso, prácticamente unánime, de la audiencia. Entre los comentarios, nos quedamos con algunos como: "El día que nos falten Piqueras y Prats vamos a llorar a mares", "es el mejor", "odia su propia empresa" o "la verdadera estrella de Telecinco". Incluso mensajes de mucha admiración y cariño, que siempre sabe cómo sacar una sonrisa a todo el mundo. Es inigualable y, como bien dicen por ahí, el día que Piqueras y Matías Prats falten, habrá que inventarles.





La mejor demostración de que, detrás de los grandes profesionales, hay personas de carne y hueso: con humor para endulzar un poquito la vida, que tantas veces nos hace falta y más con las noticias del telediario. "Este es un adelanto de cómo afrontaban las horas previas a embarcarse en tan extrema experiencia", decía.































El secreto de Piqueras para aguantarse las risas

El limpiador que desinfectó unas escaleras mecánicas también dio la vuelta al mundo y se hizo viral en redes sociales. "Ese día había visto el vídeo y sabía que me podía reír, pero se me olvidó el alfiler del traje que uso para no reírme",así de natural lo contabahace un tiempo Pedro Piqueras. Así que, cuando ve que "se va a reír, se pincha". ¡Buenísimo! Un trucazo de Piqueras, su truco estrella. "Lo tenemos un poco de broma también, pero lo tenemos, lo tenemos ahí por si acaso", añadía.

Nos hubiéramos imaginado cualquier otra respuesta por su parte pero... qué truco tan original y gracioso, aunque también duela. Y la pregunta del millón: ¿Qué pasa cuando tiene que hacer el paso después de 'Sálvame'? Tal como confesaba: "¿Qué cara pones ante eso?". Ha querido dejarlo muy claro: "Poneos en mi lugar. Ellas estaban bailando, no paraban de bailar. Yo tenía que entrar y además creo que tenía una noticia de muertos de la COVID-19... ¿Qué haces? No hice nada. Realmente no es un gesto malvado hacia ellas, como alguien interpretó". ¡Como Piqueras solo hay uno!