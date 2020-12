El incómodo momento de Ana Roldán, presentadora de 'Telediario 2', que le obliga a interrumpir la conexión

A pesar de seguir un guion, en los programas en directo puede pasar cualquier cosa, por lo que han regalado momentos épicos a los espectadores en multitud de ocasiones, además de incómodas escenas para los presentadores de los espacios. Esto es lo que le sucedió a Ana Roldán,presentadora de la segunda edición del Telediario de TVE, el pasado lunes durante la emisión del 'Telediario'.

La periodista se encontraba al frente del informativo de La 1, en ausencia de Carlos Franganillo, narrando las entradillas para dar paso a la información, cuando sufrió un ataque de tos en pleno directo que le impidió seguir contando lo sucedido, por lo que el espacio se vio obligado a interrumpir la conexión y dar paso a la siguiente información.

Roldán, después de emitirse un vídeo con los datos sobre las elecciones parlamentarias de Venezuela, se disponía a dar la entradilla sobre el secuestro de Jesús Antonio Quintana García en Colombia, director gerente para las Américas de la Alianza de Biodiversidad Internacional y el Centro Internacional para la Agricultura Tropical, cuando le vino una tos incontrolable que le impedía hablar.

"¡Perdón!", se disculpó la presentadora con los espectadores al no poder controlar la tos y recuperar el habla, incluso parecía que no podía respirar cada vez que intentaba pronunciar palabra y continuar con la información, lo que no logró.

El equipo de 'Telediario 2' reaccionó de manera inmediata para echar una mano a su compañera, dado que no había nadie en la mesa que pudiese relevarla, y silenciaron su micrófono y lanzaron un vídeo sobre la información anteriormente citada.

La reacción del equipo

Tras terminar con la información internacional, el equipo de realización metió una cortinilla de dos piezas, sobre los efectos de la borrasca Ernest en España y de las precipitaciones y nieve en los distintos puntos del norte peninsular, para dar más tiempo a su compañera para recuperarse, dado que lo metieron sin introducción previa de la presentadora.

De esta manera, pasaron tres minutos, durante los cuales Roldán consiguió recomponerse, hasta que la comunicadora volvió a aparecer en pantalla para presentar y dar paso a 'El Tiempo' con Albert Barniol.