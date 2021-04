Iñaki López pone fecha a su regreso a 'La Sexta Noche' tras el problema de salud por el que pasó por quirófano

El presentador de 'La Sexta Noche', Iñaki López, ha puesto fecha a su regreso a los platós de Atresmedia tras su ausencia en las últimas semanas a cuenta de una dolencia médica que le ha hecho pasar por el quirófano. Y es que en esas últimas ediciones ha sido el periodista Hilario Pino el encargado de sustituir a su compañero al frente del magacín de entrevistas de los sábados por la noche.

El pasado 20 de marzo López acudía a su perfil en redes sociales a primera hora de la mañana para anunciar que se mantendría al margen de las cámaras de manera indefinida: “Un problema de salud relacionado con la vista me mantendrá alejado un tiempo del plató de La Sexta Noche. Os dejo en las manos del infalible Hilario Pino. Os echaré de menos”, explicaba a sus seguidores. Posteriormente los espectadores y los medios de comunicación descubrirían que esta dolencia no era, ni más ni menos, que un desprendimiento de retino y que el periodista vasco había tenido que pasar por el quirófano. Una dolencia que, por norma general, dura entre los 6 y 12 meses, dependiendo de la dificultad.

Iñaki López y su vuelta a 'La Sexta Noche'

Ahora, y tras varias semanas con Hilario Pino al frente del programa de La Sexta, Iñaki López ha vuelto de nuevo a Twitter para explicar, por sorpresa, que el periplo de su compañero al frente del magacín concluye este mismo sábado: “No estoy aún para practicar el tiro al plato, pero la añoranza es grande. Hoy regreso con ustedes a La Sexta Noche. Tengan paciencia por favor. Más, quiero decir”.

Un mensaje que han recibido son alegría tanto sus seguidores como sus compañeros en Atresmedia. La propia Cristina Pardo, presentadora de 'Liarla Pardo' y colaboradora en 'El Hormiguero', celebraban en redes la vuelta del periodista vasco a los platós. Y es que sorprende la pronta recuperación del presentador, que en apenas un mes va a volver a ponerse frente a las cámaras tras una dolencia que suele requerir de meses de evolución.

No estoy aún para practicar el tiro al plato, pero la añoranza es grande.

Hoy regreso con ustedes a @SextaNocheTV

Tengan paciencia por favor.

Más, quiero decir. — Iñaki López (@_InakiLopez_) April 10, 2021

Ya la pasada semana respondía López en redes sociales a aquellos que le preguntaban por su evolución. Tal era el caso del ex ministro socialista y colaborador habitual de Ferreras, Miguel Sebastían, que le preguntaba por su estado de salud: “Poco a poco, amigo. Esto es lento. La que sí era joven cuando me tuvo es ama, que para los 19 ya me paseaba por Portugalete”, respondía López sólo una semana antes de volver al trabajo.

López y una enfermedad en la infancia

Lo que muchos de los espectadores y seguidores del programa de La Sexta puede que no sepan es que el presentador estuvo gran parte de su vida luchando por superar otra enfermedad: la dislexia. Fue el propio periodista quien reconoció, durante una entrevista para el libro ‘Superar la dislexia’, que sufría de dislexia.

En el libro, el comunicador recordaba que se lo diagnosticaron cuando apenas tenía siete años: "Hicieron una prueba de escritura y fui al único al que llamaron después". Desde entonces, los profesores comenzaron a ayudarle para hacerle el aprendizaje más fácil: "Me llevaron a clases de apoyo junto con otros compañeros a un psicólogo". A pesar del esfuerzo, el pequeño López también debía enfrentarse al déficit de atención, por lo que su rendimiento académico empeoró.