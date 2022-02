Iñaki López desvela el complicado momento que ha vivido a bordo de un avión: "Angustioso"

Este martes, Iñaki López y Cristina Pardo volvieron a formar parte de la parrilla de laSexta al frente de ‘Más vale tarde’. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en la situación política y en el aumento de contagios por coronavirus a raíz de la llegada de ómicron, los presentadores han dedicado parte del espacio a analizar “el aterrizaje en Londres que se ha visto afectado por el viento”.

“En uno de los aeropuertos de Londres, como consecuencia de la borrasca, que ahora mismo está afectando a esa zona, un avión lo ha tenido muy complicado para poder despegar”, comenzaba explicando la colaboradora, mientras se podía ver en pantalla unas imágenes del momento en el que el avión se encontraba luchando contra la ventisca.

“Algo que, por cierto, pasa muchas veces en Bilbao”, señalaba entonces, haciendo referencia a que es algo que suele suceder en estas condiciones. “Escalofriante… Lo consigue con dificultades, algo que, como decimos, en España lo vemos muchas veces en el norte”, agregaba, señalando como en el vídeo el avión lograba, finalmente, despegar y continuar con su vuelo.









"En Bilbao he vivido dos aterrizajes forzosos"

“Algo que es muy curioso, pero que Iñaki está acostumbrado a aterrizar en Bilbao…”, decía entonces Cristina Pardo, poniendo de ejemplo a su compañero, dado que va a Bilbao en avión de forma habitual al ser donde vive su familia. “Hombre… Acostumbrado, acostumbrado”, reaccionaba Iñaki López, haciendo referencia a que lo ha vivido, pero que es una sensación desagradable a la que no se ha acostumbrado.

“Un par de estas ya he pasado”, confesaba el conductor del espacio de laSexta. “Pero, te voy a decir una cosa. Si vas dentro…”, dejaba caer la presentadora. “Es angustioso, pero es angustioso porque el avión se mueve mucho con el viento cuando llegas”, contaba López, basándose en su propia experiencia.

“El remonte no lo notas tanto, pero, luego…”, agregaba. “Preocupa mucho cuando el piloto dice que lo va a volver a intentar”, confesaba el presentador. “Yo he estado en alguna ocasión… En Bilbao he vivido dos aterrizajes forzosos y el piloto diciendo: ‘pues lo voy a volver a intentar’. Y, claro, imagínate la fiesta del pasaje” recordaba López. “Pues bien, estaba siguiendo el espíritu de Nadal el piloto”, bromeaba Pardo, haciendo referencia a la reciente victoria de Rafael Nadal tras ganar el 21 Grand Slam. “Bilbao, ojo, que solo aterrizan comandantes”, aseguraba el periodista.