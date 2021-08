Iñaki López saca pecho tras el descuido en 'La Sexta Noche' que indigna a las redes: "Cosas del directo"

Hace una semana, Iñaki López decía adiós a ocho años en 'La Sexta Noche', uno de los programas insignia de la casa. A partir de septiembre, el periodista asumirá el mando de 'Más Vale Tarde', tras la salida de Mamen Mendizábal. La marcha de López del formato sigue siendo muy comentada por parte de los seguidores del programa.









Por ello, un tuitero ha querido mencionarle para hacer referencia a un fallo reciente de 'La Sexta Noche'. Ocurría mientras un inmunólogo analizaba la evolución epidemiológica del país y las vacunas. "Un saludo a la persona que ha pasado el mocho y se ha reflejado en la pizarra. Esto con Iñaki López no pasaba".

El periodista se tomaba esa mención con humor y le respondía así: "Jajaja! Cosas del directo".

Un claro ejemplo de que en la pequeña pantalla también se cometen fallos humanos y de que, también, durante mucho tiempo Iñaki López será recordado por su trabajo en 'La Sexta Noche'. Un programa que reúne a millones de personas en la pequeña pantalla por su análisis de la actualidad y la política, ahora con Hilario Pino en la temporada estival.

El rotundo mensaje de Iñaki López horas antes de despedirse de 'La Sexta Noche': "Ha dado todo"



Hace escasos días, el presentador de La Sexta escribía este mensaje junto a una divertida imagen de todo el equipo que hace posible el programa. "Mañana me despido de un programa y un equipo que me lo ha dado todo y sin el cual esta aventura no hubiera durado casi 9 años. Ellos son los artífices del éxito de 'La Sexta Noche'. Os quiero un Potosí, chavalada!".

A comienzos del mes de junio, Mamen Mendizábal daba la noticia de que dejaba de presentar 'Más vale tarde' al final de la temporada, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de La Sexta.









"Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de 'Más vale tarde'. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa", adelantaba la periodista.