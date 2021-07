Iñaki López manda un rotundo mensaje horas antes de despedirse de 'La Sexta Noche': "Ha dado todo"

Iñaki López presenta este sábado su último programa al frente de 'La Sexta Noche' para tomarse unas semanas de vacaciones y volver en el mes de septiembre, para ponerse al frente de 'Más vale tarde' junto a Cristina Pardo. Antes de esta última emisión, el presentador ha querido dejar un rotundo mensaje a través de sus redes sociales.

A principio del mes de junio, Mamen Mendizábal daba la noticia de que dejaba de presentar 'Más vale tarde' al final de la temporada, tras 9 años presentando y dirigiendo el espacio de La Sexta. "Esta temporada pongo fin a una etapa apasionante al frente de 'Más vale tarde'. Ha sido una década con un ritmo frenético marcado por la actualidad. Un programa diario, de tres horas en directo, exige muchos sacrificios personales y creo que es el momento de un cambio de ciclo. Me apetece afrontar nuevos proyectos en esta casa, nuevos retos que veréis muy pronto. Quiero dar las gracias a todo el equipo con el que he trabajado", contaba la presentadora.

"A quien tome las riendas de Más vale tarde le dejo a los mejores y a unos espectadores fieles. Gracias de todo corazón. Gracias a Atresmedia y a laSexta por entenderme y apoyarme en este nuevo viaje. Pero, ojo, que no os libráis de mi hasta el 30 de junio en Más vale tarde. Ni después", añadía a través de su cuenta de Twitter.

Pocos días después de conocerse la noticia, La Sexta anunciaba que Iñaki López y Cristina Pardo serían los encargados de ponerse al frente del programa diario en el inicio de la nueva temporada. Un cambio que ha implicado que ambos presentadores dejen los programas que han presentado durante este año.

Cristina Pardo era la primera en hacerlo hace unas semanas, se despedía de su programa 'Liarla Pardo' y daba las gracias a través de sus redes recordando "la suerte" que ha tenido y lo emocionante que había sido la despedida. Este sábado le toca decir adió a Iñaki López, momento que ha aprovechado para dejar un mensaje en su Twitter.

"Mañana me despido de un programa y un equipo que me lo ha dado todo y sin el cual esta aventura no hubiera durado casi 9 años. Ellos son los artífices del éxito de 'La Sexta Noche'. Os quiero un Potosí, chavalada!", escribía el presentador junto con una divertida imagen de todo el equipo que hace posible el programa.





El sustituto de López a los mandos de 'La Sexta Noche' será José Yélamo, que tras una larga trayectoria en televisión como reportero y colaborador, ahora ocupará el papel de presentador. Es un conocido periodista andaluz que lleva el periodismo en las venas y desde que era pequeño tuvo claro que quería dedicarse al mundo de la comunicación.

