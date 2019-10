El impresionante cambio físico de Diego Matamoros desde la entrada de su pareja en 'GH VIP'

Diego Matamoros está pasando un sufrimiento inmenso. La relació ambigua entre su mujer, Estela Grande, y Kiko Jiménez, pareja de la ganadora de 'Supervivientes 2018', Sofía Suescun, está es uno de los principales focos de atención en 'GH VIP 7'.

Su padre, Kiko Matamoros, ha confesado en 'Sálvame' que el físico de su hijo ha cambiado radicalmente desde que su esposa ha entrado en el concurso estrella de Telecinco: "El problema que tiene es que está enamorado. Si no lo estuviera, le daría lo mismo. Por eso está así y ha perdido nueve kilos desde que empezó el programa".

El colaborador ha aprovechado para dejar clara su postura y para arremeter contra Estela: "Si es que está pasando un calvario. Está sufriendo como un perro y no se lo merece. Lo que está haciendo ahí dentro su mujer... una de dos: o es tonta o es cruel. Entonces que elija cualquiera de las dos opciones, pero a mí ambas me bastarían para salir corriendo, ni una tonta a mi lado ni una mujer que me haga daño".

"Si esto no se entiende fuera, 'ciao' pescao"

El primo de la modelo ha salido en defensa de Grande: "Mi prima está súper enamorada de él y Diego de ella también". "¡Y dale! Que se puede estar enamorado y gustarte otro", ha expresado Kiko, que ha recibido una tremenda ovación del público del plató del programa vespertino de Telecinco. "Dentro de la casa se vive todo de una manera totalmente diferente. Ella no está sintiendo que Diego lo pueda estar pasando mal, porque piensa que la conoce como conocemos nosotros a mi prima y que no va a dudar en ningún momento de los sentimientos de mi prima", ha insistido el defensor de Estela.

Jorge Javier Vázquez ha intentado poner al primo de Estela en la tesitura de que Diego no esté para recibirla cuando salga de la casa de Guadalix de la Sierra: "Cuando sea expulsada o salga como ganadora, imagínate que Diego no está". "Pues evidentemente mi prima se va a sentir mal si él no está", ha explicado el defensor de Grande. ""No es lo que ha dicho, ¡eh! Ella ha dicho: "Si esto no se entiende fuera, 'ciao' pescao", ha espetado Matamoros. "Porque está segura de que Diego lo va a entender", ha sentenciado el primo.