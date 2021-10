Imanol Arias aprovecha 'El Hormiguero' para aclarar su situación actual con Hacienda: "El único problema"

Este martes, ha visitado 'El Hormiguero' el actor Imanol Arias junto a su hijo Jon Arias para presentar la obra de teatro 'Muerte de un viajante'. Durante su visita al plató de Antena 3, Arias padre ha hablado con Pablo Motos de sus problemas con Hacienda y ha aclarado cuál es su situación actual en el caso.

La temporada número 22 de la mítica ficción de Televisión Española, 'Cuéntame como pasó' se estrenará en La 1 en enero de 2022, según han confirmado desde la cadena pública. La directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, ha estado con la actriz Ana Duato haciendo balance de la importancia de la serie a nivel nacional. "Es la serie más longeva en España e internacionalmente, empatando con 'Ley y orden'", ha apuntado la directora, al mismo tiempo que confirmaba que "en enero los Alcántara llegan al año 1993".

"Muchos de los espectadores que ahora nos siguen han crecido con nosotros", apuntaba la actriz que da vida a Merche en la mítica serie de TVE, y añadía que "todo el mundo se siente tan identificado con nuestros personajes porque son universales". El rodaje de la nueva temporada comenzaba a principios de septiembre e Imanol Arias aseguraba que llega "llena de sorpresas, muy dinámica y muy divertida. Este año vamos a hacer que la gente se ría".

Pero antes del estreno de la ficción, Imanol llega al teatro este próximo jueves con una función que podrá verse en Madrid hasta el próximo 9 de enero y en la que comparte elenco con su hijo Jon. Durante su visita a 'El Hormiguero',el actor ha hablado con Pablo Motos de su situación actual con Hacienda. Antes incluso de la pregunta, Imanol aseguraba estar "esperando a que le llamen".

Imanol Arias y @jonariasv nos presentan la nueva obra “Muerte de un viajante” que se encuentra en el @TeatroInfanta#AriasEHpic.twitter.com/O79dcBReRL — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 19, 2021

Motos ha calificado el tema de "incómodo" mientras que el actor afirmaba estar "muy tranquilo porque alguna vez tendrá que salir, yo tengo mis deudas con hacienda liquidadas, según Hacienda por lo tanto no debo nada de dinero, solamente me van a castigar como a un niño malo, no sé si me van a dar con una regla, me van a dar un tortazo o me van a meter en la cárcel. No creo, porque parece que no hay materia".

Además, Arias padre confirmaba que el tema "es muy largo" y que ese "es el único problema". "Hasta que no sale todo la gente siempre tiene la sensación de que algo no va bien", decía aparentemente tranquilo el protagonista de 'Cuéntame'. Para concluir aseguraba llevar cuatro años con el asunto abierto y bromeaba con que, cuando se resuelva, "en la página 80 se dirá que todo fue bastante bien, o aunque sea en la 100, el caso es que pase".