Iker Jiménez da una última hora sobre el estado de salud de Carmen Porter tras dar positivo: "La pobre"

Estos últimos meses, los contagios por coronavirus se han disparado a raíz de la llegada de la variante ómicron. Este gran número de positivos por el virus también se ha notado en la pequeña pantalla, dado que muchos presentadores y colaboradores han tenido que ausentarse de su puesto de trabajo tras haberse contagiado como Risto Mejide, Dani Mateo, Nuria Roca, Pablo Motos o El Gran Wyoming.

Ahora, ha sido Carmen Porter quien se ha visto afectada por el virus, por lo que ha tenido que ausentarse tanto de 'Cuarto Milenio' como de 'Horizonte'. "Van a verme un poco solo, aunque estoy con muy buenos amigos, como ven, porque no está Carmen, a la que mandamos un beso enorme", comunicaba Iker Jiménez desde el programa de Cuatro.

"Tengo a mis dos princesas aisladas en casa. Esto, como ven, nos ha pasado, pero estamos fuertes, estamos con ganas y pronto estará aquí Carmen para hacer un programa que es su programa, el que quiere ir un poquito más allá si es posible", aclaraba el conductor del espacio, haciendo referencia a que Porter ha tenido que confinarse en casa junto a su pequeña. "Yo, por fortuna, puedo estar aquí, Carmen no y le mando un fuerte abrazo. Lo haremos lo mejor que podamos", decía el presentador desde su cuenta oficial de Twitter. Ante esto, Porter se limitaba a reaccionar afirmando lo mucho que echaba de menos estar en el plató de Cuatro: "Confinada y atenta, qué raro se me hace verlo desde el otro lado".

Unos días después, el conductor del espacio ha vuelto a pronunciarse al respecto en sus redes sociales para comunicar cómo se encuentra su mujer tras mostrarse muy agradecido por todos los mensajes de ánimo. "Primero, daros las gracias por todos los mensajes preocupándoos por Carmen y por Alma. Me estáis llenando las vías de contacto con vuestros buenos deseos y eso es muy importante", comenzaba diciendo.





"Alma ya ha dado negativo"



"Alma ya, por fortuna, bien. Ya ha dado negativo y ha vuelto al cole. Carmen, como una jabata, estoy seguro que en nada dará negativo. Todavía da positivo, la pobre", revelaba el presentador, dejando claro que su pequeña está bien, pero que la presentadora todavía tiene que estar aislada al seguir dando positivo en covid. "Yo creo que con mis dos chicas aisladas, muchos sabrán lo curioso que es estar en una casa cuando hay que tener unos ciertos protocolos de aislamiento", señala Jiménez.

"Os agradezco mucho el cariño y también cómo no estáis apoyando en los programas. Es increíble. Ahora, acabo de salir de televisión. Me lo he pasado en grande como siempre, aunque he echado en falta a Carmen y he echado en falta esa salsa que pone ella, que es particular y es su visión. Os voy a decir un secreto sin que me oiga, pero, haciendo una media, siempre son las noticias y viral lo que más éxito nos da. Al menos, de cara a la audiencia", señala el comunicador, señalando lo mucho que añora a Porter en el programa y cómo sus secciones son de las más exitosas del formato.

"Así que muy agradecido siempre, haciendo la labor lo mejor que podemos y bastante cansado, eso es cierto", reconocía. Asimismo, ha reflexionado sobre cuál puede ser el motivo por el que su mujer y su hija se han contagiado y él no: "Y, luego, el misterio de por qué yo no me he visto afectado si mi hija y mi mujer sí. No lo acabo de entender, de verdad".

"Si lo estáis pasando, mucho ánimo que, seguramente, será leve. Y si no es tan leve, como una gripe, hay que intentar pasarlo. Y, sobre todo, ese agradecimiento porque estoy muy sorprendido con la competencia tan brutal que tenemos. Por fortuna, sabéis que los anunciantes apuestan mucho por lo que hacemos y son circunstancias no fáciles al ocupar grandes franjas de la noche. Y no estáis apoyando como nunca", zanjaba Jiménez.