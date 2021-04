Iker Jiménez revela que Fernando Simón ha respondido a su petición: el motivo por el que no va a 'Horizonte'

El presentador de Cuatro, Iker Jiménez, ha confesado este miércoles que el director del CCAES, Fernando Simón, finalmente ha respondido a su propuesta de entrevistarle en su programa 'Horizonte' en Mediaset. Eso sí, el periodista ha aclarado los motivos por los que el epidemiólogo ha dejado entrever que seguirá sin acudir al espacio dedicado a la lucha contra la pandemia del coronavirus.

Un programa en el que participan los expertos habituales que acompañan a Jiménez en la mayoría de sus espacios, ya sea en Mediaset o en su propio canal de Youtube. Desde César Carballo, médico de urgencias del hospital Ramón y Cajal, al psiquiatra forense José Miguel Gaona o el periodista Pablo Fuente. No obstante, y a pesar de que Simón no quiere acudir como entrevistado al programa, sí que lo ha hecho en otras cadenas en los últimos meses, como el estreno de Jesús Cintora en Televisión Española o junto a Jesús Calleja en la misma cadena en la que trabaja precisamente Iker Jiménez.

Jiménez: “Nos han contestado”

Ya el pasado mes de marzo, el presentador de Cuatro explicaba han realizado hasta 8 solicitudes al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, para que acuda a 'Horizonte'. Ahora, y en una entrevista para Zenda, asegura que le han contestado a las peticiones: “Sí nos han contestado, pero no se podía”, comentaba. Un detalle sobre el que ahondaba Jiménez, que ironizaba que le parecía “curiosa” la negativa. “Me parece curioso, porque el programa de Horizonte, con tres millones de media de espectadores, ha sido el más visto del COVID-19”.

“Estoy pidiéndole a un cargo público, no a cualquier invitado, que en la mayor pandemia de nuestra historia venga al programa que más audiencia ha tenido en esto, porque a lo mejor me saca de dudas”, reclamaba el periodista de Mediaset al portavoz de Sanidad desde el comienzo de la pandemia en 2020.

Aunque no aclaraba directamente que le hubieran dado un motivo claro para la negativa, pero el periodista deslizaba el tipo de entrevista que sería: “Desde luego un masaje no voy a hacer, porque he perdido gente en esta pandemia. Entonces, solo en honor a ellos, a mí no me calla ni la izquierda ni la derecha ni el centro. Hay cosas mucho más importantes que eso. Es impresionante cómo hay gente que pliega, se arrodilla y se la come”, clamaba Jiménez. Una postura que bien podría haber influido en la negativa.

#Horizonte ya ha realizado 8 invitaciones al Dr. Fernando Simón. De momento todas rechazadas. pic.twitter.com/MtTJbqfIIf — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 10, 2021

Fernando Simón, en otras cadenas

No obstante, por dónde si que ha pasado el director del CCAES ha sido en otros programas tanto de Cuatro como de la competencia. El primero de ellos ha sido junto a Jesús Calleja en Mediaset, tras lo que acudió al primer programa de Jesús Cintora en 'Las cosas claras', al que acompañó en su entreno. Más recientemente respondía a las preguntas de Jordi Évole en su programa en La Sexta.

“Fernando Simón ha sido la persona que más rápidamente me ha dicho que aceptaba la invitación del programa”, decía Calleja en la rueda de prensa anterior a la emisión del programa en Mediaset.