Iker Jiménez revela en Cuarto Milenio el duro momento que vivió en la carretera: "No lo olvidaré nunca"

La noche del domingo, Iker Jiménez volvió a formar parte de la parrilla de Cuatro al ponerse al frente de 'Cuarto Milenio'. Tras hacer un repaso de la actualidad, haciendo hincapié en el aumento de contagios por coronavirus y la llegada de la viruela del mono, el presentador volvió a presentar 'Carreteras secundarias'. En esta sección, el periodista cuenta algunas de las historias más llamativas que ha vivido a lo largo de su vida, concretamente de los años que estuvo recorriendo las carreteras de España en busca de misterios.

Esta vez, el conductor del espacio de Mediaset echó la vista atrás al año 1997, cuando viajaba por las carreteras de los Picos de Europa para investigar una serie de sucesos de hipnosis en una aldea. Sin embargo, el gran fenómeno que se encontró fue de vuelta a casa.

"En estas carreteras secundarias, volvíamos de madrugada después de un día entero investigando", comienza contando el conductor del espacio. "Íbamos tres personas atrás del vehículo y dos delante. Quiero que la gente vea lo que yo vi. Quiero que la cámara sean mis ojos", decía, haciendo referencia a que describiría el momento con todo detalle para que los espectadores entiendan su terror.

"En un momento dado, desde mi lado de la ventana, contemplo algo que era exactamente como el piloto rojo de la cámara. Esa intensidad era, es como su lo estuviese viendo", recuerda el presentador, mientras señalaba la cámara del plató del programa de Cuatro. "Eso es lo que yo vi y no solo lo vi yo", asegura.









"Me vinieron los terrores de toda esa gente"



"Según mis cálculos, sería del tamaño de un camión. Tenía forma de cápsula", describe, dejando caer que era la luz de un ovni. "De inmediato, paramos el coche. Es una imagen que no olvidaré nunca. Nos giramos y nos paramos a mirar", declara el comunicador. "Salimos del coche. Yo me fui más al frente del supuesto ovni. Eso era un ovni, no tengo ni la menor duda. Estaba posado en el suelo, no estaba en el cielo", asegura Jiménez.

"Según nos íbamos acercando, se iba oscureciendo. Y nos empezó a dar miedo cuando eso desaparece y se funde con la noche. Les doy mi palabra. En aquel momento, me vino a la mente los cientos de personas que entrevisté y me aseguraron que en las afueras de una carretera extraña se había encontrado con estos ovnis. Con aquello desapareciendo, me vinieron los terrores de toda esa gente", confiesa sobre el terror que pasó en ese momento.

"Volvimos al coche y aquello desaparece hasta que no queda nada. No nos atrevimos a ponernos en el punto de aterrizaje por su había huellas. No fuimos capaces", zanja tras aclarar que no fotografiaron el momento porque se quedaron totalmente "hipnotizados" al ver lo que tantos años llevaban esperando.