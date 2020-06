Iker Jiménez 'desmonta' el gesto de OT en el que se arrodillan contra el racismo: “Está teledirigido”

El presentador de Cuarto Milenio, Iker Jiménez, ha arremetido este viernes contra el último gesto de los concursantes de OT en el que se arrodillaban en plena gala para luchar contra el racismo. Al comienzo de esta semana, hasta siete concursantes de Operación Triunfo terminaban su actuación en directo arrodillándose en solidaridad con el asesinato de George Floyd, en Estado Unidos, en un gesto que han replicado a lo largo del mundo, entre ellos el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Durante la ronda de preguntas de los oyentes Carmen Porter leía a una espectadora de Milenio Live que preguntaba a ambos presentadores cuál era su opinión del gesto en concreto que habían tenido los cantantes y que se está repitiendo en otros países. Algo que, por la respuesta de ambos, no parece haberles encandilado demasiado.

Un gesto internacional en 'OT'

El pasado 3 de junio, durante la última gala de Operación Triunfo, hasta 7 concursantes interpretaban en grupo la mítica canción de Abba 'Lay all your love on me'. La peculiaridad fue que, como gesto final al terminar la canción, todos hincaron la rodilla izquierda en el suelo, como símbolo de protesta contra el asesinato de George Floyd hace dos semanas en la ciudad de Mineapolis.

Un gesto que se ha vuelto costumbre en la mayoría de protestas en Estados Unidos, donde el lema Black Lives Matter se ha convertido en todo un movimiento social en el que, además de protestas pacíficas, estamos viendo revueltas, agresiones y saqueos a comercios. El último en hacer este gesto ha sido el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que ha recibido críticas de algunos sectores por ello.

¿Quien será el primero de nuestro Gobierno que hinque la rodilla en el suelo? Porque lo harán, no les quepa ninguna duda.



Justin Trudeau arrodillándose...

La contundente respuesta de Carmen Porter

Durante el programa de este viernes de Milenio Live, la espectadora Vanesa Martín lanzaba esta pregunta: “¿qué opináis de OT arrodillándose sin hacer homenaje a los nuestros?” La respuesta, primero de Carmen Porter, pareja del presentador del programa, era clara: “Pues a mi me parece fatal. Es algo de cara a la galería que tenemos que hacer porque lo tenemos que hacer...”

Iker Jiménez: “Está teledirigido”

Por su parte, el presentador de Cuarto Milenio compartía la opinión de su mujer: “A mi también, me parece como arrimarse a algo... Bueno, que está muy bien, pero que tampoco nos metan en líos, porque luego va a salir Iker Jiménez: “Le parece fatal OT”. Pero no es OT”.

Además, el periodista considera que la gala de OT es un sitio extraño para tener ese gesto, teniendo en cuenta que no se han hecho homenaje a las víctimas del COVID-19. “A mi me parece utilizarlo en unos ámbitos que no tiene mucho que ver. Como ver a niños y madres con chavales de 5 años... Me parece rarísimo”.

Jiménez iba más allá y acusaba el gesto de estar teledirigido: “Estamos en ese mundo, y cada uno hace lo que quiere. Lo que cambia la cosa es cuando está teledirigido, esa es la gran pregunta”.