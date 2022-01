Iker Jiménez reflexiona y expone sus dudas sobre la tercera dosis y el pasaporte covid: "No soy idiota"

Iker Jiménez ha cobrado un gran protagonismo en televisión desde el inicio de la pandemia como consecuencia de sus profundos análisis. Incluso logró hacerse con un segundo programa en el prime time, ‘Horizonte’, el que comenzó en Telecinco y terminó trasladándose también a Cuatro. Por este motivo, el presentador de Mediaset sigue dedicando gran parte de sus programas y reflexiones al coronavirus, contando con la aportación de los expertos que se encuentran colaborado en el espacio.

Es por esto por lo que ha vuelto a mojarse al respecto en ‘Cuarto Milenio’, motivo por el que sigue “metido hasta le barro”. Antes de dar por finalizado el formato, quiso seguir con su habitual escaleta y compartió una reflexión con sus espectadores. En esta ocasión, el conductor del espacio compartió sus dudas sobre la tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 y el pasaporte covid.

"Hay cosas que hoy día no puedo entender en este inicio del 2022. El tema del pasaporte covid está muy bien, yo lo tengo, como muchos. Se vincula a la tercera vacuna, pero, cuando pregunto a especialistas de primer nivel, me dicen que la tercera dosis es mejor solo para persona inmunodeprimidas o con problemas, entonces yo me quedo... Si los que saben me están diciendo que esto no está claro ¿Cómo es que vinculan el pasaporte covid a la tercera vacuna? ¿Usted me lo puede explicar a mí?", comenzaba diciendo.

"Yo hago caso a los que saben de verdad y no al político de turno, porque después de dos años y 200 entrevistas con amigos… Entonces, si no queda claro, cuando en estos temas imagino que debe quedar absolutamente claro, si no es por rango de edad avanzada, por problemas concretos o sensibilidades concretas que uno pueda tener, que me parece adecuado e imagino que estará completamente testado y probado... Si para la población no queda muy claro...", señalaba, visiblemente desesperado con la situación al no tener respuestas claras.









"¿Pero qué negacionista oiga?"



"Si no está claro para los que saben de verdad, que llevan toda la vida estudiando inmunología, ¿Cómo se toma la decisión de vincularlo a una cosa que te va a entorpecer las actividades lógicas? ¿Cómo se toman las decisiones? Cuando los políticos toman la rienda, aquí pasan cosas muy extrañas. Yo soy de la actitud del doctor Gahona cuando dice que lo menos malo es vacunarse en este momento", se preguntaba el conductor del espacio de Cuatro.

"Estas decisiones van a traer cola y al mínimo que diga esto que yo cuento le llamarán negacionista, ¿Pero qué negacionista oiga? Otra cosa es que sea idiota y que no observe a los que saben, que dicen cosas que no son las que se llevan para adelante en cuanto a decretos o política", señalaba tras asegurar que no sabe cómo gestionar esto porque el asunto no hace más que complicarse.

"Quizá alguien por ahí vea que las cosas no son tan claras y tomen sus determinaciones, pero, en este país, como comprenderán, yo me espero cualquier cosa porque por algo somos el país del esperpento, para bien y para mal", zanjaba el presentador, señalando la gestión del Gobierno ante la pandemia y dejando claro que seguirá analizando la situación generada por el coronavirus y dudando de todo lo que se diga al respecto.