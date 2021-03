Iker Jiménez habla alto y claro sobre la última polémica de Samantha Vallejo-Nágera

Este miércoles, Iker Jiménez ha vuelto a revolucionar las redes sociales. El presentador de 'Cuarto Milenio' es muy activo en Twitter, por lo que ya es algo habitual que manifieste su opinión a través de su cuenta oficial. Al igual que cuando se encuentra al frente de 'Horizonte' el presentador suele ser muy claro y sincero con lo que piensa.

A primera hora de la mañana, el comunicador publicó un mensaje sin mencionar al causante de su enfado, por lo que muchos vincularon sus palabras al polémico momento que acababa de suceder en el Congreso, protagonizado por el diputado popular Carmelo Romero y Errejón.

El de Más Madrid intervino para hablar de la accesibilidad en los tratamientos para la salud mental en plena pandemia y confinamiento. Al terminar su discurso, el diputado de la bancada popular dio un grito que descolocó a los presentes y no tardó en ser comentado. "¡Vete al médico!", exclamaba a Errejón.

Este tweet lo escribí por lo que le pasó a una gran profesional como Vallejo Nágera. Pero “las hordas en red” ya dan por hecho que me refiero a refriegas del congreso.

La verdad da lo mismo. Muy interesante y digno de reflexión. ��‍♂️ pic.twitter.com/4vDjNGk4S7 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2021

Cuando esto acababa de suceder, Jiménez escribió un tuit que resultó ser muy polémico por el momento de su publicación: "No hay día en que un personaje popular no pida disculpas públicas por algo que dijo. Con gesto mohíno, aterrado por haber molestado ¿A quién? ¿A qué tribunal? Qué pena. Si no te aceptan libre...mejor no ser aceptado. La autenticidad va a ser el nuevo oro".

Ojo que hasta creo que mi tweet es anterior a los sucesos del congreso!! �� — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2021

Dadas las reacciones de sus seguidores, Jiménez volvió a pronunciarse para aclarar que su comentario no tenía nada que ver con lo que acababa de suceder en el Congreso: "Este tweet lo escribí por lo que pasó a una gran profesional como Vállejo-Nágera. Pero las 'hordas de la red' ya dan por hecho que me refiero a refriegas del congreso. La verdad da lo mismo. Muy interesante y digno de reflexión".

Es muy interesante. Esta mañana a las nueve hago un comentario sobre la pena que me han dado las declaraciones de una compañera de tv disculpándose.

Recibo horda de insultos creyendo que me refiero a algo que ha pasado en el congreso.

Es la radiografía exacta de las redes. ��‍♂️ — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2021

En ese momento, también se dio la casualidad de que Carmelo Romero pidió disculpas públicamente a través de su cuenta de Twitter. Sin embargo, Jiménez insistió en que su tuit no tenía nada que ver con lo sucedido con Errejón. El comunicador se vio obligado a volver a explicarse y, adjuntando la noticia, aclaró que estaba defendiendo a Samantha Vallejo-Nágera, jueza de 'Masterchef', por la última polémica que protagonizó junto a su hijo.

Mi comentario no es de política ni políticos.

Me refiero a personajes populares, famosos y conocidos por todos.

En concreto presentadores de televisión que ayer mismo tenían que pedir disculpas. Por cualquier cosa.

Algo que se ha convertido en habitual. Qué pena. — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2021

"Es muy interesante. Esta mañana a las nueve hago un comentario sobre la pena que me han dado las declaraciones de una compañera de tv disculpándose. Recibo horda de insultos creyendo que me refiero a algo que ha pasado en el congreso. Es la radiografía exacta de las redes", continuaba diciendo el periodista.

Yo hablaba de pedir disculpas. Mi tweet es de las 09:33 y las “disculpas” del tema congreso son de las@10:50. Back to the future. �� — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2021

"Los linchadores de la red, todos a una, insultando porque pensaban que me refería a algo del congreso. Ejemplo exacto de como todo se politiza con cierto interés. Qué pena y qué asco", se lamentó el presentador tras asegurar que había recibido una "horda de insultos". "Es la radiografía exacta de las redes", agregó.

"Mi comentario no es de política ni políticos. Me refiero a personajes populares, famosos y conocidos por todos. En concreto presentadores de televisión que ayer mismo tenían que pedir disculpas. Por cualquier cosa. Algo que se ha convertido en habitual. Qué pena", insistió, intentando aclarar sus palabras.

Esto es de lo más ALUCINANTE que me ha pasado en mi vida. Digno de reflexión. Puede servir a otros. Saludos a los bots. �� pic.twitter.com/9OxfJog1H7 — Iker Jiménez (@navedelmisterio) March 17, 2021

La polémica protagonizada por Samantha Vallejo-Nágera

El mes pasado, muchos usuarios tacharon a Vallejo-Nágera de ser "homófoba". En un vídeo en el que estaban cocinando juntos, la presentadora del talent culinario preguntó a su hijo Roscón que cómo habían celebrado el día de la paz en el colegio. El pequeño contó que sus profesores organizaron un fiesta en la que se lo pasaron bien y estuvieron bailando.

"¿Con quién bailabas tú, con una chica o con un chico?", le preguntaba su madre. "Con chicos", le contestaba Roscón. "¿Con chicos?", repitió ella muy sorprendida. "Los chicos bailan con chicas", le corrigió la cocinera. Esta conversación no tardó en revolucionar las redes sociales y muchos usuarios criticaron a la chef por sus palabras.