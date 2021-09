Iker Jiménez desvela el motivo que le impide trabajar en 'Cuarto Milenio': "No se puede trabajar"

Iker Jiménez es un popular presentador de Mediaset. Desde muy joven tuvo clara su vocación y, tras licenciarse en Periodismo, comenzó a tener sus primeros contactos con los medios de comunicación. Al periodista se le ha visto al frente de espacios como 'Milenio 3', 'Universo Iker', 'La Otra Dimensión' (Antena 3), 'Cuarto Milenio' (Cuatro) y 'Horizonte' (Telecinco, Cuatro). Asimismo, tiene su propio canal de YouTube. Todos ellos los ha presentado junto a Carmen Porter, su mujer, quien también se ha convertido en su fiel compañera en la pantalla.

Este domingo, Iker Jiménez y Carmen Porter volvieron a la pequeña pantalla para enfrentarse a la nueva temporada televisiva. La pareja de presentadores regresó a la parrilla de Cuatro con 'El síndrome', un documental de dos horas en el que el equipo del programa analiza la teoría oficial del envenenamiento masivo del aceite de colza. Asimismo, hicieron un análisis del 11-S con motivo de su 20 aniversario.

"Nunca antes se había hablado sobre este tema en televisión con este nivel de invitados, exministros, secretarios de Estado, secretarios para el consumo… Personas que, 40 años después, como son gente de bien, tienen que reconocer que algo no salió bien…", comenzaba diciendo Jiménez al principio del programa, haciendo así una breve introducción de 'El síndrome'.

"Las víctimas de esa desgracia han reaccionado maravillosamente bien al especial, lo que hemos recibido esta semana por parte de las asociaciones de víctimas me ha impresionado. Lo normal habría sido recibir críticas porque en el tema del síndrome se aceptó una verdad oficial y sacar ahora estas cuestiones no interesaba, pero las víctimas agradecen sacar de nuevo este tema, lo sabemos", agregaba.

"Muchas personas me han escrito poniendo la atención en el paralelismo de lo que ocurre ahora con el tema de la pandemia y las vacunas, las infinidad de estudios contrarios que existen, los científicos enfrentados acerca de las vacunas y de la propia covid…", declaraba, relacionando así el reportaje con la situación de la pandemia.









"Estaba haciendo la estructura de 'Cuarto Milenio'"

Sin embargo, horas antes, el presentador de Cuatro sorprendía a sus seguidores publicando un vídeo en el que demostraba lo complicado que le estaba resultando acabar los últimos detalles del guion de 'Cuatro Milenio'. "¿Lele me dejará trabajar?", escribía el presentador en su cuenta de Instagram.

"De verdad, déjame trabajar", se quejaba el conductor del espacio de Cuatro, en un vídeo en el que se podía ver a su gato sobre su teclado del ordenador. "Me tiras el teclado, me tiras todo... No quieres más que esto. Yo te hago, pero mira. Me acabas de pausar la pantalla. Sin resultados", comentaba Jiménez, señalando que su mascota solo quería caricias y que le había bloqueado la pantalla del ordenador.

"Estaba haciendo la estructura de 'Cuarto Milenio'... Si es que no me dejas, hombre. Venga ya", agregaba el comunicador, quien no podía evitar reírse por la situación. "¿Tecleas tú también?", le preguntaba, ya que se podía ver al gato golpear el teclado con sus patas. "Es que he hecho un documento y creo que me lo acabas de borrar. Y llevo un rato grande haciéndolo ¿Sabes 'gatico'? ¿Me dejas? Es que de verdad, eh", explicaba Jiménez, dejando claro que iba a tener que empezar de cero.

"No sé si os pasa... ¡Me quieres dejar! Pero de verdad, es que hoy ni me deja... ¿Te lo puedes creer? Que no me deja trabajar. No se puede, no se puede trabajar en esta casa con esto. ¿Lograré poder trabajar en esta casa con Lelote? Mi gordito Lelote ¿Podré alguna vez trabajar aquí, tranquilo? Que mañana mis compis tienen que tener todo preparado de, más o menos, el orden del programa y un 'gatico' no me deja", declaraba el presentador.