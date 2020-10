Iker Jiménez desvela en 'Informe Covid' cuando y a que país llegará primero la vacuna contra el Covid-19

Este jueves,'Informe Covid' ha hecho hincapié en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus. Es por esto por lo que Iker Jiménez ha contado con varios especialistas en al mesa de debate, entre los que se encontraba Javier Cantón, quien ha contado en que situación se encuentra el estudio y cuando y a qué paises llegará primero.

"Ninguna de las que ahora están en fase tres consideran que la fase vaya a terminar en noviembre de este año, salvo la china de CanSino, que pone noviembre de 2020. Las demás se van a marzo y junio de 2021, a 2022 o, incluso, a 2023. Eso son fechas estimadas", explicaba Javier Cantón en 'Informe Covid'.

Asimismo, el especialista ha comentado en qué situación se podrían adelantar estas fechas. "Por ejemplo, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha empezado a monitorizar, a ver de cerca los ensayos clínicos que está haciendo el laboratorio de Oxford, lo cual significa que, en el momento en el que la EMA tenga los datos suficientes como para considerar que se puede liberar la vacuna, se hará sin esperar a marzo o junio de 2021, que es lo que, ahora mismo, se plantea", ha declarado.

Es por esto por lo que en la mesa de expertos todos coincidían en que China, dados los datos actuales, sería el primer país en sacarla. "China tiene una gran facilidad para ponerse la vacuna", ha reconocido César Carballo. "El problema de China es que está libre de coronavirus. Es el país que economicamente mejor ha salido de la crisis del covid", ha agregado, dejando caer que, al encontrarse mejor, quizás no sea el primer país al que llegué la vacuna, ya que "la vacuna se lleva a los países en los que la incidencia acumulada es muy alta y, ahora, China tiene una incidencia bajísima".

Todos han aclarado que la ventaja de China es que es un país muy disciplinado en el que se "asumen muy bien las recomendaciones y eso, sin lugar a duda, es un factor positivo".

Javier Cantón como voluntario de la vacuna

El mencionado médico especialista en coronavirus, que se presentó voluntario para probar una de las vacunas que están actualmente en desarrollo, ha explicado en el espacio de Telecinco como ha experimentado el proceso: "Me encuentro bien, durante las primeras 24-48 horas tuve tres picos de fiebre que solvente con paracetamol. También tuve algo de cansancio y de mal cuerpo, pero después de eso, como si no me hubiese pasado nada".

"Son varios pinchazos; después de cada uno, los primeros siete días tienes que tomar nota de la zona en la que te han pinchado y llevar un control, también te miden la temperatura todos los días, y en función de esto rellenas un cuaderno que lo entregas. El resto de días tenemos que llevar un calendario para los síntomas. Si los tengo, hay que abrir otros dos cuadernos más donde tenemos que monitorizar temperatura, saturación de oxígeno en sangre y una serie de variables para que quede todo lo mejor documentado posible", ha contado.