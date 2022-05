Iker Jiménez y Carmen Porter se sinceran y hablan sobre su dura pérdida: "Se vive con todo el dolor"

Hace unas semanas, la vida de José Cabrera, doctor forense y un colaborador habitual en 'Cuarto milenio' y 'Horizonte', tuvo que hacer frente a una dura pérdida. Su esposa falleció atragantada con un trozo de zanahoria cuando comía con su marido en un restaurante de Marbella. Los trabajadores y los clientes que se encontraban en el lugar intentaron hacer todo por la afectada, que entró en paro cardiaco y, finalmente, falleció en el acto. De este modo, lo que sucedió es que el fragmento de zanahoria se quedó atascado en la glotis, impidiendo que la víctima pudiese respirar.

Como consecuencia, todos sus compañeros de Cuatro le mostraron todo su apoyo al doctor y también parecían estar afectados. "Necesito estar ocupado... El vacío solo se llena estando ocupado y viendo a otros. Mirarse el ombligo es lo peor que puede hacer la persona que pierde a alguien y te desesperas", se limitó a decir el marido de la fallecida durante su intervención en 'Espejo Público'.

"En muchos detecto el impacto ante la tragedia vivida por uno de los personajes más querido de la familia milenaria, pero esa familia milenaria que sois vosotros, yo estoy convencido de que sois capaces de dar la mayor energía en el peor momento. Yo no tengo el impacto inicial porque yo ya lo tuve hace 10 días, pero un buen amigo me pidió discreción, secreto incluso en el sentido de que él estaba en shock y yo solo podía intentar ayudarle y no he contado a nadie la tragedia que sabía", decía entonces Iker Jiménez.









"Lo que intentamos es arroparle"

"Tenía esa información desde el principio, al doctor (Cabrera) lo queremos muchísimo y también vosotros. El doctor es un ejemplo de naturalidad, de honestidad, de decirle al pan, pan y al vino, vino, en este mundo absolutamente cuidadoso y temeroso, él siempre para adelante y lleva con nosotros 17 años de programa. Ahora el doctor va a recibir como un bálsamo la fuerza de la familia milenaria, que hasta en los momentos más abisales que podamos imaginar, apoya", agregaba.

A pesar de ello, Porter y Jiménez han vuelto a pronunciarse al respecto durante la presentación de 'Futura', el nuevo espacio de Cuatro que se estrenará el 17 de mayo con la comunicadora al frente. "Lo de Cabrera lo vivimos como una familia, le conocemos desde hace más de 17 años y es como si nos pasar a nosotros y además de esa forma tan dramática", comenzaba contando ella.

"Él conoce como es la vida y cómo es la muerte. Sabíamos desde el día siguiente lo que había pasado y no dijimos nada porque es lo que él quería", revelaba la presentadora. "Se vive con todo el dolor. Lo que intentamos es arroparle, estar con él, que esté ocupado, porque si no la casa se te cae encima, después de estar toda la vida con una persona", agregaba la periodista.

"Para eso están los amigos, para acompañar en estos momentos. Es nuestro amigo y como amigo le tendemos la mano para cuando él quiera", aseguraba, haciendo referencia al apoyo que estaban dando a su compañero y amigo. "'Cuarto Milenio', 'Horizonte' y 'Futura' lo hacen la mayoría de los mismas personas y hemos vivido como una familia y de todo, nacimientos, muertes, accidentes, alegrías…". señalaba.