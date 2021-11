Iker Jiménez habla alto y claro sobre la agresión sexual en Igualada: "Lavado de cerebro..."

Hace unas semanas, una joven de 16 años fue violada a la salida de una discoteca en Igualada. La menor ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Sant Joan de Déu debido a las graves heridas que le causaron los agresores.

Unos daños que, lamentablemente, en algún caso son irreversibles. Así lo aseguró la pasada noche en 'Código Samboal',Jorge Albertini, el abogado de la menor. Sobre la recuperación, Albertini apuntó que es imposible lograrla completamente. "Estamos ante una niña, que a causa de la brutalidad de esas lesiones, cuesta muchísimo recuperarse físicamente y no diré nada, porque hay unos expertos detrás, sobre la recuperación psicológica, que es prácticamente imposible de recuperar", fueron las palabras.

"Yo creo desde la máxima de la experiencia y leyendo a algunos psiquiatras, no existe ningún tratamiento que pueda paliar completamente ese daño irreparable que se ha generado. Se puede tratar, se puede llegar a equilibrar en algún momento, pero siempre va a persistir, el daño va a continuar para toda la vida", apuntó el abogado.

Un caso que ha llegado hasta las manos del presentador de 'Cuarto Milenio', Iker Jiménez, quien ha hablado alto y claro sobre el caso.





Iker Jiménez habla alto y claro sobre la agresión sexual en Igualada

El periodista ha utilizado su sección 'El cierre' para hablar de esta brutal agresión, alegando que "es un caso terrible, de tinte criminal".

En este sentido, Jiménez no se ha mordido la lengua y ha asegurado que "tenemos un problema de nivel estratosférico", además de que "mirar a otro lado es de ser un cobarde", ha señalado. "Este problema afecta a cualquier persona, lo crea o no. Lo que pienso es que, entre las cosas que han empeorado, es un extraño lavado de cerebro que ha hecho que la capacidad de estas manadas no disminuya, sino que aumente", ha opinado Iker Jiménez.

"Alguien me dirá que hechos de este tipo han pasado siempre, y es verdad, porque ese germen del mal ha estado en el ser humano desde siempre", ha señalado. Según él, son datos "que a casi nadie le gustan porque no son datos manipulables políticamente, nos dicen cosas tremendas sobre las violaciones en España".





"Si este problema ha ocurrido siempre, hay que proteger a las mujeres. Es una lacra con la que hay que acabar", ha añadido el periodista.

En este sentido, ha asegurado no entender la político que se aplica en algunos casos similares a este y habla de "cortocircuito" cuando sujetos de este tipo, que han cometido violaciones o agresiones salen a la calle, especialmente "cuando sabemos que no son reinsertarles. Es un cortocircuito que no acabo de entender", ha apuntado Jiménez.

"El incremento de las manadas agresivas, con una sexualidad pervertida, abyecta y violenta a ciertas mujeres (también hay algún caso a hombres, pero mujeres lo que más), es un gran problema porque hay una serie de factores", ha asegurado.