Ignacio Marimón, el nuevo alto cargo de RTVE que se reía de los manifestantes de Núñez de Balboa

Continúa la revuelta interna dentro del seno de RTVE provocada por los últimos movimientos de Enric Hernández, el jefe de Actualidad y de Informativos nombrado por Rosa María Mateo, la administradora única provisional del ente público.

Las decisiones de Hernández de colocar a dedo nuevos directores territoriales sin respaldo laboral, y el cese de tres directores por causas "sindicales y políticas", han provocado que RTVE sea a día de hoy un polvorín donde las declaraciones, los comunicados, y las denuncias no dejan de cruzarse.

Esta guerra interna ha provocado diversas 'víctimas', algo que se ha representado en dimisiones y ceses por parte de la directiva de Rosa María Mateo. De esta manera, la directora y subdirectora de los centros territoriales, Cristina Ortiz y Alejandra Martínez, dimitían tras una reunión. Por su parte, la dirección de RTVE se adelantaba y cesaba a la directora de RNE, Paloma Zuriaga y al jefe de informativos de RNE, Raúl Heitzmann, para poder evitar que estos dijeran que también habían dimitido. Todo esto culminaba también con la también dimisión del director de Radio 5, muy cercano a Zuriaga, Fernando Martín.

Ante la cantidad de movimientos y denuncias, era el propio Enric Hernández quien lanzaba un comunicado y se encarga de designar a los nuevos responsables de los puestos vacantas para no dejar sin dirección efectiva a RNE. RTVE no pertenece a sus gestores y tampoco a sus trabajadores, sino a todos los españoles. Por eso nadie debería intentar apropiársela, total o parcialmente, en defensa de intereses personales o gregarios. El único interés a preservar es el derecho de los ciudadanos a recibir de su radio y televisión públicas una información veraz, objetiva y plural, tanto en sus emisiones nacionales como en cada una de sus desconexiones territoriales".

Ignacio Marimón, el nuevo director de Centros Territoriales que se mofaba de un sector de la población

Uno de los nuevos cambios que ha asumido el ente público en los últimos días ha sido el nombramiento de Ignacio Marimón como nuevo director de Centros Territoriales de RTVE. Marimón sustituye así en el cargo a Cristina Ortiz tras su dimisión.

Este nuevo cargo lleva vinculado al medio desde hace casi dos décadas, ya que en 2001 entró en la redacción de deportes después de cursar el Máster de RNE. Desde entonces ha pasado por las sedes de Cantabria y Valencia, y ha pertenecido al Consejo de Informativos de RNE.

Ahora da un nuevo paso en su carrera profesional asumiendo la coordinación de todos los centros territoriales que mantiene el ente público a lo largo y ancho de la geografía española.

Como suele ocurrir en estos casos, los hay quienes no han dudado en investigar la carrera de Marimón para buscar cualquier tipo de 'mancha' en su expediente. No ha tardado en salir a la luz un vídeo que de seguro ha intentado ocultar por todos medios el nuevo director de Centros Territoriales.

No se encuentra ni en su perfil oficial de Twitter, ni tampoco en una cuenta de Instagram asignada a su nombre que ha sido borrada recientemente. Sin embargo, varias cuentas de la red social del pajarito azul como @CasoAislado_Es o @liberartve se han echo eco de este vídeo.

Vean el video del nuevo director de Centros Territoriales de RTVE @NachoMarimon, mofandose de quienes se manifestaban contra el Gobierno.



Este es el personaje que ha de velar porque la información territorial de TVE y Radio5 sea objetiva y veraz.



ASI HUNDEN RTVE pic.twitter.com/H8CdRICge6 — liberartve (@liberartve) July 6, 2020

En el vídeo, aparentemente, aparece Ignacio (Nacho) Marimón atabiado de pijo, con jersey incluido a los hombres, y poniendo el típico tono de voz que se utiliza cuando se quiere ridiculizar a este sector de la sociedad. El nuevo cargo de RTVE aparece mofándose diciendo que se llama "Borja Mari", y presenta una "iniciativa ciudadana que tenemos en el barrio de Salamanca superguachi".

Marimón continúa vacilando diciendo que "nos reunimos todos juntos, nos saltamos el estado de alarma, y atacamos a este dictador tan chungo que tenemos". De esta manera, el periodista ridiculiza aquellas personas que allá por mediados de mayo salieron a la calle de forma masiva para protestar en contra de las medidas del Gobierno, y las nuevas prórrogas del estado de alarma que iba aprovando el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Estas protestas se hicieron virales, sobre todo, en la zona de la madrileña calle Núñez de Balboa, donde la izquierda no dudo en denominar a los manifestantes de 'cayetanos'. Es por ello, que el nuevo cargo de RTVE no duda en reírse de estas personas y a continuación sigue vacilando con el asunto mostrando cánticos como "de oro mascarillas, son una maravilla", "tienen COVID los pobres, no se lavan ni a golpes", y demás comentarios ofensivos por el estilo.

Habrá que ver si este vídeo le pasa factura a Marimón, o si se manifesta sobre él en sus redes sociales o a través de algún comunicado. Lo que si que queda claro, es que no dejan de 'crecerle los enanos' a RTVE.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Los centros territoriales de RTVE estallan contra la gestión de Enric Hernández haciendo algo histórico

La presentadora de TVE Raquel Martínez, sin tapujos tras la última polémica: "Nos hacen descarrilar"

El nombramiento de la independentista Rosa Quitllet en TVE Cataluña enerva a los constitucionalistas catalanes