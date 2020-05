Iglesias recibe la crítica más despiadada de quien jamás imaginaría: "Chulo de bolera"

Arrecian las críticas contra Pablo Iglesias por elevar el nivel de crispación en el mundo de la política en plena pandemia del coronavirus. El vicepresidente segundo del Gobierno protagonizó este jueves un áspero enfrentamiento con el diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros en la Comisión de Reconstrucción del Congreso que precisamente tiene como objetivo unir fuerzas y desarrollar un plan para levantar al país de su mayor crisis económica y sanitaria.

En dicha comisión, Iglesias aseguró que a Vox "le gustaría dar un golpe de Estado", lo que provocó el abandono de la sesión de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros. "Les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven, porque para eso, además de quererlo, hay que atreverse", fueron las palabras del responsable de Derechos Sociales y Agenda 2030. Espinosa de los Monteros indicó al presidente de la Comisión, el diputado socialista Patxi López, que esa afirmación sobre el golpe de Estado "falta a la verdad y es tremendamente ofensiva" y pedirle que "tome cartas en el asunto". López, tras puntualizar que no es lo mismo decir "parece que" que acusar de dar un golpe de Estado, se puso del lado de Iglesias e instó a los grupos, especialmente a Vox, a que entienda el contexto de libertad de expresión y que tenga en cuenta que también hay que "escuchar a veces lo que uno no quiere escuchar". "Esta comisión de la reconstrucción es una vergüenza", respondió Espinosa, que acabó abandonando la sala.

Una actitud que ha provocado que muchas personas hayan cargado duramente contra Iglesias. Santiago Abascal, en un tuit, afirmó que es Iglesias "quien sabe de golpes de Estado, porque es lo que ha apoyado y promovido en Hispanoamérica en la última década". Pero las voces críticas llegan incluso desde fuera del ámbito de la política. Es el caso del televisivo Kiko Matamoros, que en un tuit ha calificado a Iglesias de "chulo de bolera" por sus palabras contra Espinosa de los Monteros.

"Nunca imaginé estar del lado de Vox. Lo de hoy retrata a Iglesias; un vicepresidente no se puede producir de la misma forma que un chulo de bolera, intencionalidad oportunista aparte", ha escrito el colaborador de "Sálvame"

KIKO MATAMOROS, EN LA DIANA DE LOS INDEPENDENTISTAS

El polémico colaborador de "Sálvame" también ha sido criticado por medios afines al independentismo catalán por sacar a la luz que Barranco, uno de los concursantes de "Supervivientes 2020" es simpatizante del secesionismo. ElNacional.cat cree que hay una guerra sucia contra él y en un artículo tildaba a Kiko Matamoros y Mila Ximénez como "dos de los ultraderechistas del programa que no esconden su odio contra el independentismo". "Albert Barranco es buen chico y no necesita armas para defender lo que cree justo, como votar un referéndum o condenar los abusos policiales", decía el medio. ElNacional.cat despedía el artículo diciendo: "La vieja táctica de hacer pública una cosa para estigmatizar a alguien ante la España más facha y cutre haciendo ver que no se condena. Albert se manifiesta los 11 de septiembre como tantos catalanes. (...) Contra las campañas catalanófobas de Telecinco sólo hay una respuesta posible: que Albert Barranco gane Supervivientes".

Lo cierto es que finalmente Barranco fue este jueves expulsado de "Supervivientes" frente a Jorge, un conocido guardia civil que ha conseguido vencer en esta supuesta guerra entre un miembro de la Benemérita y un independentista.