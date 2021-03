Idígoras propone un nuevo nombre para el programa de Cintora tras el 'asalto' a Rajoy: "El prestigio de TVE"

El ex corresponsal de TVE, Miguel Ángel Idígoras, ha propuesto en las últimas horas un nuevo nombre al programa de Jesús Cintora tras el último 'asalto' que ha hecho el programa de actualidad al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

No es la primera vez en el que el programa de Jesús Cintora, periodista navarro, es protagonista de titulares y críticas por alguno de sus tratamientos informativos. Dicho programa se emite en el canal principal del ente público después de 'La hora de la 1', espacio que presenta Mónica López.





'Las cosas claras' intenta entrevistar a Mariano Rajoy horas antes de declarar

Los hechos se remontan al lunes, cuando el programa de TVE ha intentado conseguir en primicia declaraciones del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a horas de que declarase en la Audiencia Nacional por el presunto pago de la reforma de la sede nacional del partido Popular con dinero de la 'caja B' de la formación.









Nuestra compañera @LuciaValeroTV pregunta Mariano Rajoy a 24 horas de su declaración



#Lascosasclaras87pic.twitter.com/zDSO1qo172 — Las Cosas Claras (@cosasclarastve) March 23, 2021





"Buenos días, señor Rajoy", comenzaba la reportera de TVE, Lucía Valero, hacia el expresidente, que se encontraba dando un paseo. "¿Está tranquilo ante la declaración de mañana? Ha dicho el señor Bárcenas que usted conocía la existencia de la 'caja B' y que cobró en negro", insistía la reportera, hasta que un coche gris que estaba detrás del exlíder del PP paraba para proteger de las preguntas de la periodista a Rajoy.

Una vez en sede judicial, el expresidente ha insistido en que "No ha habido una 'caja B' del Partido Popular y, por supuesto, nunca he triturado lo que nunca tuve en mis manos".Rajoy ha declarado este miércoles en calidad de testigo, en el que se ha defendido de los ataques del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.

El nombre que propone Idígoras para 'Las cosas claras'

Este intento de entrevistar en primicia al expresidente Rajoy, y las formas en las que se ha hecho, sin embargo, ha levantado mucha polémica entre diferentes comunicadores de la cadena pública, quienes han criticado duramente lo que hecho por el programa de Cintora.

Uno de los más críticos ha sido el presentador del Telediario, Carlos Franganillo, quien ha tachado de "impropio" lo sucedido. No ha sido el único que se ha mostrado en contra. El ex corresponsal de la cadena pública, Miguel Ángel Idígoras, ha querido mostrar su rechazo a dicho 'asalto', pero a diferencia de lo que ha hecho Franganillo, este ha propuesto un nuevo nombre al programa y ha explicado cuáles son las consecuencias de irresponsabilidades como estas.









"Las cosas caras". Las que se llevan el presupuesto y el prestigio de la cadena. — Miguel A. Idígoras (@maidigoras) March 24, 2021





""Las cosas caras". Las que se llevan el presupuesto y el prestigio de la cadena", ha expuesto como idea alternativa, en una respuesta a la denuncia que ha hecho Carmen Sastre, una de las personas escogidas para estar en el nuevo Consejo de TVE.

