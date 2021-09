El mítico hombre del tiempo, José Antonio Maldonado, reaparece en TVE: "Me puse a señalar y..."

José Antonio Maldonado es recordado por muchos españoles por ser el rostro visible de la información meteorológica en nuestro país. Maldonado fue meteorólogo de Televisión Española durante 23 años, hasta que se despidió de la audiencia en el año 2008. Trece años después, ha vuelto al ente público gracias a su participación en el programa 'Mejor Contigo'. Además, ha sorprendido a la audiencia ya que ha desvelado una historia que era desconocida para los espectadores.

Todo arrancaba, en palabras de Maldonado, con un día de lluvia. El que fuera 'hombre del tiempo' conducía y tuvo que detenerse en un semáforo. En el vehículo de al lado, una mujer le hizo gestos para comunicarse con él. "Sería un martes, una cosa así. Bajo la ventanilla y me dice: ¿qué tiempo va a hacer el sábado, que me caso?. Y yo le dije, mire yo no llevo el tiempo en la cabeza todo el rato. Llama a Torrespaña, dentro de media hora y que te pongan conmigo y te lo miro. Y eso hice. Le dije que iba a ser bueno y a la vuelta del viaje de novios me mandó una caja de bombones".

Además, Maldonado ha explicado, en su vuelta a la pequeña pantalla, que él fue el primero que estrenó el croma en TVE. Una pantalla verde sobre la que desglosaba a los espectadores la información meteorológica y en la que él no veía el mapa de España. En aquellos años, también conoció a muchas personalidades como a González.

"Yo cuando fui allí, me dijeron que tenía que ponerme delante del croma y que esto iba así. Me parecía aquello imposible pero eso se aprende en dos días. Yo empecé en el matinal y no había más que Televisión Española. Tenía dos partes, y al magacín traían invitados. El cardenal Tarancón cuando me vio allí me dijo.. ¿pero dónde señala?", decía.









Además, añadía que "si a mí me apagaban el monitor, yo no veía nada y un día me llamó el director de Informativos, era un 31 de julio y estaba lloviendo en toda España". Muchas curiosidades, por tanto, las que ha contado Maldonado que han devuelto la sonrisa a los espectadores.

