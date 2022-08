La historia de amor que acaba en una pedida de mano gracias a 'La ruleta de la suerte'

'La ruleta de la suerte' es un concurso que lleva más de diez años en emisión, por lo que, a lo largo de su historia, ha regalado a los espectadores multitud de momentos épicos. A pesar de que en algunas ocasiones han sorprendido al público con la agilidad de los concursantes para resolver paneles, otras veces los errores y la confusión de otros son los que acaparan el programa.

De la misma manera, los miembros del programa también suelen acaparar un gran protagonismo, ya que siempre se muestran muy cercanos con el público y hablan de aspectos de su vida con total naturalidad. Asimismo, muestran que mantienen una muy buena relación entre ellos. Jorge Fernández, Laura Moure y Joaquín Padilla tienen mucha química entre ellos y saben cómo interactuar con el público y los concursantes, ofreciendo así un formato que te hace sentir en casa.

Esta vez, ha sido un concursante quien ha protagonizado un llamativo momento. El momento fue tan destacado que incluso fue recordado por los colaboradores de 'Zapeando'. "No había pasado nunca y es raro porque llevan muchos años en 'La Ruleta'. Lo que hemos visto es histórico", apunta Miki Nadal para dar paso a las imágenes.

"A Sergio 'La ruleta de la suerte' le cambió la vida, pero no viniendo a jugar. Le cambió la vida desde fuera. Estaba en casa y, de repente, ¿Qué pasó, Sergio?", comenzaba contando Jorge Fernández, dirigiéndose a uno de los concursantes presentes en el plató de Antena 3. "Hace un añito o así, estaba viendo el programa tranquilamente y vi a una chica con la que tuve un flechazo", confesaba el participante.









Jorge Fernández: "Brutal"



"Entonces, tenía la necesidad de conocerla. Con lo cual, la escribí. La busqué en Instagram por el nombre de la chapita y me salió la primera, no tuve que hacer mucho esfuerzo. La seguí, ella no me siguió de vuelta, pero a los seis meses empezamos a hablar y, ahora, llevamos ocho meses saliendo. Me ha hecho súper feliz", decía Sergio, visiblemente emocionado.

Entonces, de pronto, Irene, pareja de Sergio y ex concursante del concurso, entraba en plató. "Sergio, no sé ¿Qué quieres hacer ahora mismo?", preguntaba de pronto el conductor del espacio. "Pues, si quieres, vamos para adelante y te digo lo que quiero hacer", reaccionaba él, visiblemente nervioso.

"Pues venga, adelante", le animaba el presentador. "Han pasado ocho meses, es poquito, pero desde entonces me has cambiado la vida y me gustaría pedirte matrimonio", soltaba entonces Sergio, mientras se ponía de rodillas frente a su novia y sacaba un anillo de su bolsillo. Tanto el público como el presentador, estallaron entre aplausos y gritos: "¡Oh!".

"Brutal", decía Fernández. "Tu ahora le tienes que decir algo. Eso es lo que tiene que pasar", señalaba el presentador a la joven. "Sí quiero", asentía ella con una gran sonrisa y lágrimas en los ojos. Entonces, la pareja se fundió en un abrazo para celebrarlo, mientras que el comunicador aplaudía muy emocionado con la ayuda de los espectadores. "¡Bien!", exclamaba.