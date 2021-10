Himar González sufre un nuevo problema de salud tras viajar a La Palma: "Nunca pensé que me tocaría"

Desde hace un par de semanas, comenzó la erupción volcánica en Cumbre Vieja de La Palma, en la zona de Las Manchas, después de más de una semana en la que se habían acumulado miles de seísmos en la zona. Esta noticia ha acaparado todos los medios de comunicación, ya que, según declaraba el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, la erupción es "histórica", por lo que ha pedido "calma y precaución". Es por esto por lo que, cada día, los programas de televisión dedican gran parte de su contenido a ello.

Además, muchos programas de televisión han trasladado a sus rostros más icónicos para cubrir lo sucedido en primera persona. La meteoróloga Himar González ha sido una de las enviadas especiales de Antena 3 para comunicar a los espectadores el minuto a minuto del volcán Cumbre Vieja.

Sin embargo, como a otros de los reporteros enviados, esto le ha provocado consecuencias negativas para su salud. Ha sido la propia presentadora quien lo ha contado a través de sus redes sociales. En primer lugar, la comunicadora compartió, desde su cuenta oficial de Instagram, una historia nada más regresar a su casa tras complicados días de trabajo, por lo que se iba "directa a la cama".

"Inflamación de caballo en vías respiratorias por todo lo que he inhalado, a pesar de no haberme quitado ni un minuto la mascarilla", contaba González, dejando claro que el estar durante días junto al volcán había afectado a su estado de salud, y junto a una imagen de sus cajas de medicamentos y un termómetro.

"Han sido 8 días muy intensos. Como meteoróloga, como canaria, nunca pensé que me tocara vivir algo así. Pero, sin duda, de todo esto, me quedo con su gente y la lección de lucha que nos han dado... admirable. Gracias por acogernos como a propia familia", comenzaba escribiendo en una publicación de la red social, en la que adjuntaba varias imágenes de su paso por La Palma como reportera, tomadas durante sus conexiones para Antena 3.









Sufría septicemia



"Y, entre tantas pérdidas y agotamiento, esa tenue sonrisa que te contagia la propia gente de allí con su fuerza y resiliencia. La cadena de solidaridad y lucha que existe entre ellos es infinita. A pesar de la tremenda catástrofe natural que están viviendo, continúan ofreciéndote todo y más de lo que les queda", zanjaba, destacando la fortaleza de los afectados.

Sin embargo, no es la primera vez que la meteoróloga se encuentra mal físicamente. En diciembre de 2020, alarmó a sus seguidores con una imagen desde el hospital, donde estuvo ingresada. Tiempo después, la comunicadora se vio preparada para contar lo que le había pasado a sus 44 años.

Tal y como explicó sufría septicemia, “una infección que una vez que pasa a la sangre es muy peligrosa porque en 48 horas, aproximadamente, ya te despides de este mundo. Además, estábamos en una época un poco fastidiada, era la segunda ola, era aconsejable no acudir a urgencias porque todavía la situación no estaba muy bien".

“La septicemia al final te afecta a todos los órganos y te paraliza. Me dijeron que 24 horas más tarde y no podría haber hecho nada por mí”, contaba, remarcando la gravedad de la enfermedad. “Casi me quedo calva. Recuerdo a mi peluquero de Antena 3 quedarse con mechones enteros de pelo en la mano”, confesaba.