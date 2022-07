Hillary y Chelsea Clinton protagonizan la docuserie "Somos valientes", basada en el éxito de ventas "The Book of Gutsy Women", que estrenará el 9 de septiembre Apple TV+, ha adelantado este jueves la plataforma.

En los ocho episodios se incluyen conversaciones íntimas con otras mujeres como Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn y Kate Hudson, entre otras pioneras y activistas.

"La serie muestra a Hillary y a Chelsea como nunca se las había visto antes, revelando el especial vínculo que tienen como madre e hija y la visión única e intergeneracional con la que abordan los importantes temas que se tratan en cada episodio", indica Apple TV+ en una nota.

Producida para Apple por HiddenLight Productions en asociación con Left/Right LLC, "Somos valientes" cuenta con la producción ejecutiva de Hillary Clinton y Chelsea Clinton, junto con Johnny Webb, Siobhan Sinnerton, Roma Khanna, Ken Druckerman, Banks Tarver y Anna Chai.

"Somos valientes" se une a una creciente lista de docuseries y documentales ofrecidos por Apple TV+ como "Boys State", ganador del premio Emmy; Beastie Boys Story, galardonado con un Emmy y Critics Choice o Me llaman Magic Johnson, sobre la vida del jugador de la NBA, a los que se sumarán próximamente The Supermodels y Number One on the Call Sheet.