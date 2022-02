Hilario Pino cumple 60 años fuera de La Sexta: los motivos de su salida, cansado de ser un eterno segundón

El periodista toledano que no había parado de trabajar desde que comenzara su andadura profesional allá por 1982 ha dejado de aparecer en las pantallas de nuestras televisiones. Fue el propioHilario Pino el que decidió despedirse de La Sexta al considerar que no estaba bien valorado y era el "eterno segundón". De hecho, se ha marchado sin hacer ruido porque para ello no tiene, siquiera, redes sociales.

Quienes le conocen saben que prefería irse a casa con una mano delante y la otra detrás que seguir en una empresa que no le valoraba lo suficiente como para darle un proyecto prometido, pero que nunca llegaba. La cadena hizo cambios de cara a la nueva temporada 2021/2022 y él no estaba entre la apuesta para presentar viejos programas con nuevas caras como 'Mas Vale Tarde' -pese a que había sido él, el sustituto de Mamen Mendizabal-, ni para el relevo de Iñaki López en 'La Sexta Noche', cuando había sido, precisamente él, quien le relevaba en periodos vacacionales.

Todos esos cambios para los que no se contaban con él le llevaron a tomar la decisión de marcharse como publicaba 'Vozpopuli' citando fuentes de la cadena: "Está cansado de estar esperando un proyecto que nunca viene y prefiere irse a otro sitio, aunque no tiene dónde de momento. Lleva años siendo el sustituto o el segundón y no estaba dispuesto a seguir así".

Su marcha de Mediaset, ¿venganza política?

Siete años ha estado en Atresmedia, Hilario Pino, grupo de comunicación al que se incorporó en 2014 después de algunos meses sin trabajar al dejar Mediaset, otro de los grandes grupos de comunicación al que estuvo ligado durante 15 años ya fuera presentando las noticias en Telecinco como en Cuatro.

Su marcha de Mediaset formó parte de una reestructuración en las noticias del grupo de comunicación. Esa es la versión oficial, pero hay una versión oficiosa, que se podía leer en El Confidencial, en el blog de Nacho Gay: 'Carta de ajuste'. En 'La verdad sobre el despido de Hilario Pino', Gay destaca que todo parte de una mala decisión editorial. La decisión de emitir unas imágenes sobre la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría de viaje en Perú accediendo con "muy mala cara" a la sede de ACS en Lima al recibir abucheos por manifestantes que protestaban aprovechando su presencia. Era el sumario de las Noticias 21H de Cuatro. Concluido el informativo, el director de informativos Juan Pedro Valentín apareció por la redacción para hablar con el presentador de las noticias. Fue claro y tajante: “Mira Hilario, que el PP se ha quejado de esto, y las altas esferas de Mediaset me han puesto la navaja en el gaznate. Como tú también tienes uno, creo que es mejor que cortemos por ahí. Recoge tus cosas” [El Confidencial del 1 de agosto de 2014].





Sonado enfrentamiento con Dolores Delgado por el Caso Villarejo

El periodista ha sido en muchas ocasiones protagonista de la noticia como cuando mantuvo un enconado enfrentamiento con la actual fiscal general del Estado Dolores Delgado, ministra de Justicia en el momento de aquel cara a cara en 'La Sexta Noche'.

¿Qué ocurrió? La entonces ministra, Dolores Delgado había acudido al programa nocturno de la cadena de televisión privada para hablar de varios temas de actualidad entre ellos aclarar que había querido decir en un programa de radio al referirse a los líderes de PP, Cs y Vox como "derecha trifálica" y "exceso de testosterona" al hablar de la manifestación que había tenido lugar en la Plaza de Colón de Madrid en la que habían participado miembros y dirigentes de estos partidos del espectro político español.

Dolores Delgado aprovechó esta intervención para asegurar que sufrió un lapsus y que había querido decir tricéfala. Esta aclaración le sirvió a Hilario Pino para sacar a la fiscal un caso en el que había sido muy nombrada: "Habla usted de un exceso de testosterona aunque aclara que aquello fue un error. Sorprende porque en aquellas famosas conversaciones con el comisario Villarejo -que a usted le grabaron- decía usted exactamente que 'prefería un tribunal de tíos'".

A la entonces ministra la pregunta le pareció ofensiva y se negó a contestar. Tras torcer el gesto dijo: "No voy a entrar en nada referido a esas grabaciones porque son unas grabaciones ilícitas, son unas grabaciones manipuladas. Son unas grabaciones objeto de investigación judicial y no se ha tenido ninguna consideración el contexto en el que se produjeron. Las difunde un medio de comunicación cortando, pegando... Compartiendo una mesa entre muchos comensales y no se sabe quién habla o quién no habla". Ante la respuesta, Hilario Pino insiste: "¿Usted prefiere un tribunal masculino?".

Personaje de guiñol

Hubo un tiempo en el que a Hilario Pino le "llovían" las ofertas de empleo. Tras su paso por la agencia OTR-Press en la que comenzó su trayectoria profesional y su paso por la Cadena SER, fue fichado para presentar los informativos de Telemadrid en la puesta en marcha de la cadena autonómica.

Eran las nueve de la noche del 2 de octubre de 1989, fue el comienzo de una gran historia de amor. No solo presentó el Telenoticia, también elaboró reportajes y moderó debates. Era el presentador estrella por lo que fue galardonado con el TP de Oro y la Antena de Oro. Su popularidad le llevó a ser "chico" Almodóvar al participar en "Tacones Lejanos".

En 1993, aceptó presentar y dirigir 'El primero de la mañana' tras la salida de Antonio Herrero, Luis Herrero y José María García de Antena 3 al hacerse PRISA Radio con esa cadena -lo que se conoció como el antenicidio-. Fracasó ya que no consiguió mantener a los oyentes que fieles a Antonio Herrero cambiaron al dial de COPE .

Un año después volvió a la televisión para incorporarse a los informativos de Canal+, en sustitución de Carles Francino en el informativo Redacción. Fue su salto a la televisión nacional con gran popularidad que le llevó a tener personaje propio en el guiñol de la cadena, un muñeco de látex que duplicaba su saludo en el noticiero: "Buenas noches, noches, a todos, todos".





En 1999 pasó a CNN+, a su canal de noticias en español, etapa profesional en la que coincidió con la Reina Letizia. En 2001, es contratado por Telecinco para presentar los Informativos de las 14:30 con los que consigue ser líder junto a Carme Chaparro, en esa franja horaria, con hasta un 25% de share. Empieza para Hilario un periodo estable y de éxito que se vio interrumpido por una grave enfermedad que lo mantuvo alejado de las pantallas durante siete meses, de otoño de 2006 hasta marzo de 2007.

En 2010, Mediaset decide trasladar a Hilario de Telecinco a otra de sus marcas, Cuatro, para potenciar los informativos, en donde permanece hasta que ficha en 2014 por La Sexta.

Su famoso "Cara a Cara" con el Subcomandante Marcos

En julio de 1999, el periodista toledano se desplazaba hasta la selva Lacandona, en el estado mexicano de Chiapas, para entrevistar en su terreno al líder del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido como Subcomandante Marcos.

En aquel 'Cara a Cara' que se emitía en CCN+, el guerrillero aseguraba, después de seis años del levantamiento del EZLN que su grupo paramilitar mantenía "toda la fortaleza para causar problemas" al entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, que se negaba a negociar y prestar su apoyo a los grupos paramilitares.





Podríamos decir, por tanto, que Hilario Pino forma parte de la historia de la televisión de nuestro país. ¿Le veremos en un futuro próximo, de nuevo, en nuestras pantallas? No lo sabemos, pero dejamos esta reflexión que hacía en una entrevista en el diario El País en 1994:

"Creo que de vez en cuando hay que desaparecer de los medios, primero para no ocasionar cierto cansancio y segundo para volver con ideas nuevas y ganas renovadas".