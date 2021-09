La hija de Ainhoa Arteta rompe su silencio y ajusta cuentas con Belén Esteban tras sus palabras en 'Sálvame'

La hija de la cantante Ainhoa Arteta, Sarah Croft, ha salido al paso para hablar por primera vez de la separación de su madre de Matías Urrea, así como para responder a las acusaciones de haber filtrado información y grabaciones a la prensa. La influencer ha decidido intervenir en el programa 'Socialité' este sábado para arremeter directamente contra la colaboradora de Telecinco, Belén Esteban, a la que responde tras señalarla directamente en 'Sálvame'.

Concretamente, era el periodista Kike Calleja el que comenzó a hablar en el programa de un “topo”, responsable de filtrar informaciones sobre infidelidades. Pero era la ex pareja de Jesulín de Ubrique quien se atrevía directamente a apuntar a la hija de Arteta. Además, el periodista Jimmy Jiménez Arnau señalaba que la estrella del canto le había dado muy mala vida a su esposo, Urrea, que habría recibido un total de 15.000 euros por participar en el pasado programa de 'Sábado Deluxe' para hablar sobre su separación.









Sarah Croft rompe su silencio



“Estoy callada porque es lo mejor que puedo hacer”, comenzaba explicándose la hija de Ainhoa Arteta a las cámaras de 'Socialité' en una conversación con el equipo del programa de Mediaset. “Se me ha hecho mucho dado sin hacer nada”, aseguraba, dolida, a la presentadora María Patiño.

“Nunca entro en estas cosas y menos para traicionar a mi madre. Quiero que dejen las mentiras de una vez y que se me aleje de todo esto. Cuido y protejo a mi familia. Quien toca a mi madre, me toca a mí. Nunca he hablado con nadie”, sentenciaba Croft ante las acusaciones de que había sido la encargada de filtrar informaciones sobre el matrimonio a Arteta.

“De nuestro entorno, nadie está filtrando nada”, aclaraba.









Respuesta de la hija de Ainhoa Arteta a Belén Esteban



Pero, concretamente, Croft quería defenderse de los ataques de la colaboradora de 'Sálvame', Belén Esteban, que era quien le había señalado en directo. Sobre todo, la hija de la diva del canto se mostraba decepcionada con la colaboradora: “Yo no sé qué le habré hecho a Belén Esteban, yo la tenía como a un ídolo. Ella siempre ha defendido a su hija... pues ha hecho daño a una niña”, respondía visiblemente enfadada.

Eso sí, la propia presentadora anunciaba minutos después de compartir las palabras de Croft que la tertuliana de 'Sálvame' estaba pendiente y ya había trasladado sus disculpas a la hija de Artera, antes de advertirle que no hablase con nadie ni se fiase de nadie.





Y es que, a todo ello, hay que sumarle que esta semana se ha hecho público el contenido de su acuerdo de separación, el que firmaron de mutuo acuerdo. Además de ser un comunicado en el que ambos anunciaban que habían decidido separarse, también garantizaban la confidencialidad de todo lo relativo a su ruptura.

Se comprometieron a ello a través de una cláusula cuyo incumplimiento sería pagado con una elevada multa. Asimismo, según el periódico '20minutos', en el documento secreto que firmaron para llevar a cabo su separación también se refleja una deuda de 42.000 euros de un préstamo bancario que publicó en exclusiva 'ABC'.