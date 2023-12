La hermana de Lola Flores revela por qué no quiso operarse su cáncer de mama: "El médico dijo que se salvaba"

Si María Dolores Flores Ruiz no hubiera muerto el 16 de mayo de 1995, Lola Flores hubiera cumplido 100 años en este 2023. La Faraona, toda una leyenda del flamenco y la copla y un mito de la canción española que también dejó su huella en el cine, sigue muy presente en la memoria nacional. ¿Recuerdas la boda de Lolita, en las puertas de la Iglesia de la Encarnación, en Marbella, abarrotada y esa Lola que dice aquello de "¡Si me queréis, irse!"? Recientemente, gracias a la inteligencia artificial, se la ha recuperado para un anuncio. Pero este jueves se recordó su cáncer de mama en 'Lazos de Sangre'.





Se inició en el mundo de la copla, pero llegó a cantar rumbas y rancheras, de hecho, fue muy reconocida por su trabajo en México. Como actriz interpretó más de 35 películas. Fue una de las primeras mujeres en la España de la posguerra en hablar libremente de temas considerados tabú para las mujeres y entre los reconocimientos que recibió, destacan el Lazo de Isabel la Católica, con tratamiento de Ilustrísima Señora o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. Su legado es vigente, y podemos verlo en su hija Rosario por su puesta en escena encima del escenario.

Su cáncer de mama

Lola Flores destapó en 'La Luna' que había sufrido un cáncer de mama. Fue la primera vez que la artista habló sobre su enfermedad, y lo hizo en 1989 ante Julia Otero: "Yo me iba a dar cobalto y después trabajaba por la noche en Madrid. Me decía la gente: ¿No te mareas? Yo no me mareo. Me ponía de este lado, me ponía del otro... Me ponían el cobalto y tengo mi pecho divinamente. Comprende que tengo 11 puntos en la axila, pero muy bien. Me han caído muchas lágrimas sola, pero he tenido tanta fe".

Montaje de la Exposición dedicada a Lola Flores en la Biblioteca Nacional.





"A esas personas que tengan el problema, primero le digo que si tienen un bultito en el pecho, vayan inmediatamente al médico", señalaba en esa entrevista, que también la convirtió en pionera, "después, que tengan el valor suficiente para darse cobalto antes de ser operada, porque si está empezando, con el cobalto se quema y se queda quieto; y, sobre todo, la mente, no pensar en una misma, sino pensar que le hace falta a la gente y que te vas a curar". Pero Lola Flores no quiso operarse, así lo reveló su hermana Carmen en 'Lazos de Sangre' y tenía una razón.

"El médico dijo que se salvaba"

"Mi bata de cola no me la quita nadie y moriré con ella", decía ella siempre. A Lola Flores le detectaron un cáncer de mama en 1972. Tuvo que someterse a duras sesiones de quimioterapia y, aunque perdió algo de su pelo, siguió actuando de cara al público. Su hermana Carmen estaba con ella cuando recibió la noticia: "Yo fui con ella al médico y le dijo que lo del pecho, después de doce años, le había pasado al otro pecho. El médico le dijo que, si se lo cortaba, se salvaba. Y ella dijo que no. Era tan coqueta que no quería".

Interior del Centro Cultural Lola Flores, inaugurado el 31 de marzo en Jerez de la Frontera (Cádiz)





Fue una decisión difícil para su familia. Los peores síntomas de la enfermedad tardaron mucho tiempo en aparecer y pudo vivir dos décadas con la enfermedad. Para su hija Lolita, su perseverancia fue clave: "Aguantó todo el tiempo que aguantó porque nunca dejó de trabajar y de ser ella". Pero Rosario reconoce que la fortuna tuvo mucho que ver: "También fue un caso especial en su enfermedad, porque estuvo con ella veintitantos años y no le dio la cara hasta después de muchísimo tiempo. Lo llevaba bien, con dignidad, y a veces se quejaba. Era humana, como todos, y se quejaba".