Lola Flores, las genialidades de 'La Faraona'

Lola Floresfallecía el 16 de mayo de 1995 por un cáncer de mama con el que estuvo luchando durante 20 años. Cuando se cumplen 26 años de su muerte, recordamos algunos de los episodios más carismáticos y geniales de La Faraona, con los que además de su arte, la convirtieron en una auténtica leyenda.

De sus canciones, bailes y su éxito como artista poco más hay que añadir a lo que no se haya dicho ya. Pero, si algo hay que destacar de la gran Lola es su carisma y su personalidad con los que la sevillana conectaba con el público y por eso conquistó el corazón no solo de los españoles.

Si en nuestra memoria perduran sus actuaciones, también algunas de sus ya célebres frases con las que Lola sorprendía a todos. En este día del aniversario de su fallecimiento, qué mejor momento que recordar algunas de sus genialidades.





“¡Si me queréis, irse!





Era 25 de agosto de 1983 y Lola Flores vivía uno de los días más felices: la boda de su hija Lolita con Guillermo Furiase. Sin embargo lo que ocurrió ese día en Marbella hizo que se convirtiera en uno de los momentos más angustioso de su vida.

Boda de Lolita Flores y Guillermo Furiase. En la imagen, los novios junto a Lola Flores y 'El Cordobés' (EFE)





La ceremonia se celebró en la Iglesia de la Encarnación de la localidad malagueña. El acontecimiento, el más importante de ese año, congregó a tanta gente, tanto dentro como fuera del templo, que la propia Lola Flores subió al altar para pedir a la gente que se fuera y pronunció su famosa frase: “¡Si me queréis, irse!”.

Lo cierto es que meses antes del enlace, Lolita fue al programa Estudio Abierto de TVE de José María Iñígo e invitó a todo el mundo: "Toda la gente que realmente quiera a Lolita, puede entrar en la iglesia. Estáis todos invitados”. Y así sucedió.









Lolita invitando a todo el pais a su boda. Íñigo percatándose de lo que estaba haciendo. Y, luego, la pregunta (sobre virginidades) del espectador al teléfono... No tiene desperdicio. Todo en menos de dos minutos. Programa entero https://t.co/oa99KST4ILpic.twitter.com/l2GnMJQuNu — Borja Terán (@borjateran) May 5, 2018





La boda se celebraba por la tarde y dentro del templo los invitados se mezclaban con la gente de la calle –se habla de unas 5.000 personas en el interior cuando el afora es de 1.200. Fuera, una multitud hacía casi imposible el acceso a la iglesia. Tal es así que la propia Lolita cuando llegó en el coche –acompañada de su padrino Manuel Benítez ‘El Cordobés’ - y vio lo que sucedía, rompió a llorar.

Una asustada y enfadada Lola Flores subió al altar para pedir a la gente que se fuera. "Les ruego, por favor, que guarden silencio. Por favor, si me quieren como dicen, dejen que vea a mi hija ante el altar mayor, casándose con mi yerno. La mayor ilusión de mi vida es ver casarse a Lolita. Tengan consideración".

"Mi hija no se puede casar. Así que, si me queréis a mí, marcharse. Si me queréis algo, irse. Hay que sacar a la gente, o no se casa", unas palabras que cayeron en saco roto ya que la gente ni se movía.













Y mostraba la Faraona su arrepentimiento de haber casado a su hija allí: "Nunca pensé que me hicieran esto en Marbella. Maldigo la hora en que se me ocurrió casar a mi hija aquí".

Ante esta situación y pasados los minutos tras la llegada de la novia, era imposible poder casarlos allí. Así que el cura Francisco Echamendi decidió llevarlos a la sacristía para que Lolita y Guillermo se dieran el ‘sí quiero’.

Posteriormente los recién casados, familiares e invitados abandonaban la iglesia por la puerta de atrás para dirigirse al lugar donde se celebraba el banquete.

INVENTORA DEL CROWFUNDING

En marzo de 1987 Lola Flores y su marido Antonio González, 'El Pescailla' fueron acusados de delito iscal al no haber presentado la declaración de la Renta entre los años 1982 y 1985. Por ello, el fiscal solicitó una pena de 148 millones de pesetas y más de dos años de cárcel. Y fue durante ese proceso, cuando La Faraona, desesperada, hizo célebre la frase “si una peseta me diera cada español”. De ahí que se diga ahora que Flores fue la inventora del crowfunding al pedir ayuda para hacer frete a la pena solicitada por el fiscal.

Lola Flores se sentó en el banquillo dos años más tarde, en marzo de 1989 y, aunque finalmente se libró de la cárcel tuvo que pagar una multa de 29 millones de pesetas.

"ÍNIGO, EL PENDIENTE NO LO QUIERO PERDER"

Las apariciones de Lola Flores en televisión en eran constantes, y la mayoría de los españoles disfrutaban viéndola cantar y bailar además de reír con su genial personalidad y gracejo. Uno de los momentos más recordados de la historia de la televisión ocurrió en 1977 en el programa de José María Ílñigo ‘Esta noche…fiesta”.

En el programa, emitido desde el mítico Florida Park de la capital madrileña, La Faraona en uno de sus míticos giros perdió un pendiente. Fue entonces cuando Lola paró la actuación para pedirle al público que le devolviera el pendiente “Perdón pero se me ha caído un pendiente de oro. Ustedes me lo vais a devolver porque mi trabajito me costó”, a la vez que le decía a Ínigo “el pendiente, Íñigo, no lo quiero perder”.

Y mientras aparecía o no el pendiente, Lola seguía actuando. Según cuentan, el pendiente costaba un millón de pesetas y es misma noche, el maitre de la sala se lo devolvió a La Faraona.