Helena Resano se compara con Cristina Cifuentes y revela una anécdota de su pasado: “No doy crédito”

La expresidenta madrileña Cristina Cifuentes ha responsabilizado a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de la falsificación del acta de su trabajo de fin de máster (TFM) del que ha precisado que no llegó a defenderlo, sino que solo dio "unas líneas generales" a unos profesores "en un acto informal".

"Realmente yo no defiendo mi trabajo: yo entrego el trabajo y lo explico en línea generales. Me sorprendo porque fue un acto muy informal", ha dicho Cifuentes, que ha relatado que dio por hecho que las tres personas que había en el despacho al que la condujeron "serían profesores de la universidad" y supuso que "lo trasladarían a quien correspondiera para su evaluación".

La responsabilidad que sí ha admitido es la de no saber dónde están "los trabajos de trámite" que hizo para ese máster. "Probablemente esos papeles los destruí una vez que obtuve las calificaciones o los mandé, porque no tenía ningún interés en guardarlos", ha asegurado, no sin antes añadir que sus cinco mudanzas de despacho y dos de casa no han ayudado en esa tarea.



"MESES DE TRABAJO QUE NO SE OLVIDAN"

Tras ello, Helena Resano, presentadora de los informativos de laSexta, ha publicado un tuit que se está viralizando en respuesta a las palabras de la expresidenta.

“Quienes han/hemos hecho un máster oficial, han/hemos tenido que preparar un TFM y defenderlo ante un tribunal no damos crédito con lo que está diciendo Cifuentes ante el juez. Meses de trabajo que no se olvidan, nervios, quiénes estaban en el tribunal, qué dijimos y nos dijeron...”, ha relatado Resano.

Varios usuarios han respondido a la periodista. “Hasta los apuntes de inicio del TFM tengo guardados, fueron muchos meses de trabajo”, le ha dicho un tuitero. “Es que son muchos meses de trabajo, efectivamente”, ha contestado ella.