Un grupo de negacionistas atacan a un reportero de 'Cuatro al día' a las puertas de los Premios Feroz

Hace unos días, Victoria Abril acaparó los medios de comunicación y las redes sociales al decir que "los seres humanos estamos siendo utilizados como cobayas de las farmacéuticas" con las diversas dosis que se están administrando en todo el mundo como una de las herramientas para combatir la covid-19, que en nuestro país ya se ha cobrado, según los datos oficiales, la vida de más de 60.000 personas.

"Ya no son tesis conspiracionistas, llevamos un año de covid y epidemia y sabemos cuáles son los muertos. Antes iban metiendo miedo para decir que la única solución es la vacuna, pero la vacuna lleva dos meses y están testando directamente en seres humanos como cobayas", agregó.

Este martes, se celebraron los Premios Feroz y el equipo de 'Cuatro al día' quiso estar presente. En la entrada del evento, un grupo de personas negacionistas se encontraban manifestándose en la entrada del acto. Asimismo, escupían e insultaban a la prensa, en concreto al reportero del espacio de Cuatro. Los manifestantes se encontraban a la espera de la llegada de la polémica actriz, quien recibiría el de Honor 2021.

El periodista se encontraba en directo informando de lo que sucedía, cuando fue increpado por los seguidores de la actriz, quienes llevaban pancartas con mensajes como "el miedo a morir impide vivir".

"Esputándome encima"

Tal y como corroboró el reportero, el grupo de negacionistas estaba formando por "siete u ocho personas". Estos atacaban a los periodistas e incluso empujaban a los cámaras bajo el grito de "periodistas terroristas". "Nos están insultando e increpando", explicaba el comunicador a Joaquín Prat, quien se encontraba al otro lado de la pantalla.

"Se ha concentrado un grupo de negacionistas. 'Plandemia global con manipulación global', esto esto es lo que dicen este grupo reducido que está aquí frente a las puertas del hotel en Plaza España. 'Terroristas periodistas', dice uno de los hombres que no llevaba mascarilla", explicaba el reportero. "Se han visto reforzados tras las polémicas que ha protagonizado Victoria Abril", agregaba.

"Están manipulando, eso es terrorismo", exclamaba un negacionista a una cámara de 'Cuatro al día'. "Está siendo un poco desagradable todo esto porque tengo un grupo de personas a mi alrededor sin mascarilla, esputándome encima... Bueno, yo ya lo he pasado el coronavirus, así que entiendo que no me voy a reinfectar en un corto plazo de tiempo", contaba el reportero.

Un grupo de negacionistas que apoya a Victoria Abril insulta y escupe al reportero de #CuatroAlDía2Mhttps://t.co/DyAo8Bdli4 — Cuatro al día (@cuatroaldia) March 2, 2021

"Pero este señor estaba empujando a mi compañero Guille y nos está insultando e increpando. Y eso que han venido a manifestarse y entendíamos que querían que les diéramos un poco de pábulo a su concentración. Es una concentración muy reducida, muy anecdótica. Pero bueno, como siempre, son muy llamativos en las formas porque hasta hace unos segundos estaba intentando agredir al cámara", contaba el periodista.