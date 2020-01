La grave acusación de Monedero a la periodista María Claver en directo: “No seas un impresentable”

El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha lanzado este jueves una grave acusación a la periodista María Claver durante el debate de “El programa de Ana Rosa”, que ha resultado en uno de los momentos más encendidos del magacín de Telecinco. En un debate sobre el acuerdo entre PSOE y ERC al que el partido independentistas dará previsiblemente el visto bueno, ambos se han enfrentado a cuanta del antiespañolismo y los que “quieren romper España”.

Comenzaba la periodista María Claver en un argumento en el que: “lo único que no es discutible es lo que tienen en común, los que son amigos de Podemos y enemigos de España: ir contra la nación española”, aseguraba en referencia a Esquerra Republicana. Un comentario que no gustaba nada a Juan Carlos Monedero, presentador de “En la frontera”.

“¡Ya estamos! Soy yo bastante más español que tú, que tú rompes España”, replicaba Monedero, que añadía: “cuando Franco nos llamó antiespañoles, nos fusiló. La última vez que nos llamasteis antiespañoles nos fusilasteis”.

María Claver vs @MonederoJC

Creo que de calle gana Monedero con "La última vez que nos llamasteis anti-españoles nos fusilasteis"

En ese momento, el ambiente se cortó y la cara de Claver cambió drásticamente: “A mi me haces gracia cuando te vistes de Papa Noel, pero que digas tonterías de ese tipo...”, respondía la periodista, visiblemente enfadada. “Es absolutamente intolerable y no te lo permito. No te lo tolero. No seas un impresentable y no hagas el favor de insultar a la gente”.

“No me pongas etiquetas, España no os pertenece, aunque os la robarais durante cuarenta años”, replicaba Monedero a modo de conclusión mientras la presentadora no conseguía frenar los ánimos.