Gracias a la cancelación de una serie y con una trama muy distinta: así se creó 'Friends'

Si hay una serie que ha marcado un antes y un después en la historia de la televisión, esa ha sido, sin duda, Friends. La icónica historia de seis amigos en Nueva York que, juntos, van descubriendo de qué va la vida.

Se estrenó en 1994 y, con diez temporadas, llegó a consolidarse como una de las más vistas de la televisión internacional, ganando seis premios Emmy y un Globo de Oro.

Claro, que la historia no hubiera sido la misma si no hubiese sido por lo bien perfilados que estaban los seis personajes, y, por tanto, sin los actores que los interpretaban.

Unos actores (David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry,Matt LeBlanc y Jennifer Aniston) que no esperaban encontrarse con ese fenómeno fan que después suscitaron.

De hecho, muchos de ellos fueron a probar suerte a la audición y otros ni siquiera iban a interpretar a sus personajes. Y no solo eso, la serie iba a ser muy distinta de cómo realmente fue.

Fotograma de un capítulo de 'Friends'





Un cúmulo de casualidades que desembocaron en una de las mejores series de todos los tiempos.

Cuando el rechazo se convirtió en su gran aliado

Era a principios de los años 90 cuando Kevin Bright, Marta Kauffman y David Crane, creadores de Friends, idearon la serie. Pero no pensando en triunfar, sino en continuar con sus carreras que, en ese entonces, pasaban por su peor momento.

La cadena estadounidense CBS acababa de cancelar su serie, Family Album, y ellos, de ser despedidos. Pronto, empezaron a pensar en crear otra serie, que trataría de rescatar sus tiempos de juventud en Nueva York cuando intentaban descubrir la vida.

Una idea que, en un principio, se llamaría Insomnia Cafe, que compró entonces la NBC. Más tarde cambiaron el nombre y, luego, la trama.

Porque, originalmente, la serie iba a girar en torno al interés amoroso de Joey y Monica, personajes que los creadores pensaban que iban a casar bien.

“Antes de estrenar el show, no habíamos pensado en la idea de Ross y Rachel. Fue algo que fuimos descubriendo conforme hacíamos el guion” confesaba Crane en una entrevista.

Escribieron el episodio piloto y, después de muchos borradores, se lo presentaron a la cadena, que dieron luz verde al proyecto llamando a la serie Six Of One y, más tarde, Friends Like Us.

Les gustó, pero como los personajes eran demasiado jóvenes, querían un personaje más “adulto” que le diera sabios consejos a los protagonistas. Algo que llegaron a hacer, pero que no les convenció.

Lo que sí tenían claro desde un primer momento, es que los seis tenían que ser familia. “Cuando estás en tus 20, tus amigos, son tu familia. Así que sí, ¡esa es la serie!” confesaba Crane.

Cómo eligieron a los actores

“No queríamos a Matt LeBlanc, se nos había atragantado. Fue un favor que le teníamos que hacer a la cadena” confesaban los creadores. Y es que, en un principio, habían pensado un Joey totalmente distinto.

Pero cuando el actor fue a hacer la prueba, quiso ponerle el toque dulce al seductor que habían ideado los creadores. Un personaje que ansiaba LeBlanc, que no había tenido suerte en su carrera.

Quien tampoco había tenido mucha suerte, era Courteney Cox, que había participado en un vídeo musical de Bruce Springsteen, y que fue a hacer la audición para Rachel, para la que le habían llamado.

Eso sí, ella misma decidió que quería ser Monica y...funcionó.

El papel de Rachel recayó en Jennifer Aniston, a la que no querían llamar por estar participando en otra serie. Una vez contratada, llegó a grabar episodios de las dos series, pero finalmente, la otra, fue cancelada.

Con Matthew Perry, pasó más de lo mismo, y, en cuanto lo vieron actuar con su particular forma de dar vida a Chandler, supieron que el papel era el suyo. Igual que con Lisa Kudrow, que venía de una racha muy mala en su carrera y lo único que quería era una audición.

El único que tenía el papel desde el principio, era David Schwimmer, que ni siquiera tuvo que hacer una audición porque ya habían pensado en él para el papel de Ross.