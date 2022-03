Lisa Kudrow apoya un futuro reboot de 'Friends', pero con una clara condición por su parte

Han pasado más de 15 años desde que 'Friends' emitió su último episodio y los personajes se despidieron del piso que tantas alegrías les dio. No obstante, Rachel, Chandler, Ross, Monica, Joey y Phoebe han mantenido su amistad y han seguido ocupando nuestras vidas hasta día de hoy, gracias a las plataformas y a su emisión en abierto. Como consecuencia, a finales de 2019, se anunció que el reparto volvería a reunirse en la pequeña pantalla y todos confirmaron su asistencia en este proyecto: Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, David Schwimmer y Matt LeBlanc.

Tras dos años de espera, 'Friends: The Reunion' por fin llegó a sus fieles espectadores de la mano de HBO Max. El reencuentro más esperado hasta la fecha fue todo un éxito. Sin embargo, parece que un episodio supo a poco a los seguidores de la ficción, por lo que están pidiendo nuevos capítulos. Como consecuencia, muchos se preguntan si 'Friends' podría seguir el ejemplo de míticas series como 'Sexo en Nueva York', 'Gossip Girl' o 'El internado' y producir un reboot para recuperar una de las historias más recordadas de la televisión.

A pesar de la insistencia de los fans, la mayoría de los actores del reparto ya han mostrado su negativa a participar si se diera el caso de llevar a cabo un reboot. No obstante, Lisa Kudrow ha sido preguntada por ello y no ha dudado en responder con total sinceridad.









"No con ninguno de nosotros"



En una entrevista ofrecida por 'Where is the buzz', la actriz ha sido muy clara al respecto y ha dejado muy clara cuál sería su condición si esto sucede: "No creo que haya ningún reebot de 'Friends', quiero decir, no con ninguno de nosotros". De esta manera, la intérprete dejaba caer que no hay ninguna posibilidad de que recuperen esta serie, al menos con el elenco original. No obstante, Kudrow ha apoyado la idea de recrear el mismo escenario, aunque con nuevos personajes: "Me encantaría ver como sería la versión actual de la serie".

Tal y como aseguraron los protagonistas en 'Friends: The Reunion', 'Friends' fue una de las etapas más importantes de su vida, tanto en lo personal como en lo profesional. No obstante, todos coinciden en que ese momento ya pasó y que deben dejar esa etapa de sus vida atrás. A pesar de las insistencia de los espectadores que exigen el regreso de Rachel, Monica, Phoebe y Chandler, parece que la única opción de volver a Central Perk, sería a través de nuevas historias protagonizadas por otros personajes. Sin embargo, esta idea no ha sido confirmada ni se conoce si los creadores la tienen en mente.